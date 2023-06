Donne e lavoro, i numeri dei divari. L’allarme di Bankitalia: «Freno alla crescita»

Perrazzelli: migliore allocazione talenti aumenta produttività

Il convegno di presentazione del rapporto si è aperto con i saluti istituzionali della vice direttrice di Bankitalia, Alessandra Perrazzelli. «Le analisi sui Paesi avanzati - ha evidenziato - mostrano che a una più alta partecipazione femminile si associa un reddito pro capite significativamente più elevato. Ciò non dipende solo dal fatto che una data espansione dell'offerta di lavoro porta nel lungo periodo a un aumento del prodotto. La letteratura economica mostra anche che una migliore allocazione dei talenti di uomini e donne sostiene la crescita della produttività a livello aggregato». Un’accelerazione del processo di convergenza del tasso di partecipazione delle donne italiane sui valori medi europei - ha aggiunto Perrazzelli - «è fondamentale alla luce delle attuali tendenze demografiche. Secondo le proiezioni dell'Istat l'invecchiamento della popolazione comporterebbe da qui al 2040 un calo di circa 4 milioni di persone nella fascia d'età tra i 15 e i 74 anni. Politiche che mirino a chiudere nei prossimi dieci anni il nostro divario nei tassi di partecipazione rispetto all'Europa potrebbero attenuare significativamente queste tendenze».

Roccella: «Costruire ambienti di lavoro favorevoli a donne e natalità»

In un videomessaggio, la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha rimarcato che «il contributo femminile è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese», anche perché «le donne sono portatrici di una differenza che è una ricchezza». Per Roccella, che ha elencato gli interventi del Governo, compreso l’ultimo per rafforzare le misure contro la violenza di genere, vanno coinvolte le imprese e le associazioni datoriali per un’operazione ampia che serva «a costruire ambienti di lavoro favorevoli alle donne e alla natalità».



Serve «un insieme ampio e coordinato di politiche»

Un punto è chiaro a tutti: la complessità del fenomeno «richiede un insieme ampio e coordinato di politiche». Che partono dal potenziamento della rete di asili nido e scuole dell’infanzia sul territorio (il Pnrr stanzia 4,6 miliardi per realizzare 250mila nuovi posti) a un maggior utilizzo del congedo parentale da parte dei padri; da azioni per favorire la presenza femminile in professioni più redditizie e in posizioni di vertice alla promozione di modelli di ruolo che propongono figure di donne in ambiti professionali diversi da quelli tradizionali. Contrastare gli stereotipi è ancora la prima battaglia. Urgente, a giudicare dalla classifica del World economic forum sul gender gap, che ha visto l’Italia scivolare al 79° posto nel mondo: sedici posizioni perse in un solo anno. E nella dimensione della «partecipazione economica» precipitiamo al 109° posto.

