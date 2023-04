Donne e lavoro, il quadro dell’Osservatorio Jobiri tra sessismo e gender pay gap

La situazione non migliora quando ci si ritrova faccia a faccia col recruiter: nella conversazione, il 56% delle donne si è sentita messa a disagio da domande, esplicite o implicite, sulla sua vita privata e il 55%, invece, da una curiosità invadente rispetto a gestione e cura dei figli. Resta radicato il problema delle molestie: da commenti a sfondo sessuale a complimenti indesiderati, fino a contatti fisici inopportuni e promozioni scambiate con favori sessuali (un modus operandi segnalato, ad esempio, dal 12% delle candidate). Ultimo ma non per importanza, il fardello del gender pay gap : superare il recruiting e arrivare a un passo dal contratto, infatti, significa spesso dover valutare proposte di stipendio più basse e con meno benefit rispetto a quelle rivolte ai colleghi uomini (come riscontrato da una fetta significativa del campione, circa il 68%).

Tra gap di competenze e curriculum problematici

Ci sono poi elementi che, pur sembrando marginali, fanno la differenza. Presentarsi con un biglietto da visita costruito male o non avere le skill richieste può allontanare la meta e rendere tutto più complicato. Nell’analisi di Jobiri, ad esempio, accanto a gap di competenze dovuti a una scarsa formazione in fasi particolari della vita (come la maternità) o a una preparazione tecnica che non raggiunge il livello imposto dal datore di lavoro (quasi 6 donne su 10 non incrociano le abilità richieste), emerge che l’85% delle interpellate non è in grado di compilare un curriculum efficace, dimenticando di inserire le parole chiave, utilizzando formati difficili da leggere e promuovendo poco e male traguardi accademici e professionali.

Un ostacolo dovuto a una quasi totale mancanza di indicazioni nel corso della carriera accademica o nell’immediato post-laurea, che non preparano più di tanto neppure a reggere il confronto col responsabile delle risorse umane. Arrivare pronte e psicologicamente solide fa la differenza. E invece, nelle diverse fasi del recruiting, sono numerose le candidate che non arrivano sufficientemente informate sull’azienda (75%), che non si esercitano a simulare le domande dell’intervista (75%), che non riescono a dimostrare il giusto entusiasmo (55%) o che non investono tempo nel riflettere sugli aspetti da affinare (82%).

Supporto cercasi

Al netto di mancanze personali da colmare, però, in molti casi non si tratta di lacune attribuibili al cento per cento alle donne. Il sistema di supporto al mondo del lavoro, infatti, fatica a stare al passo con i ritmi della rivoluzione digitale e sono sempre più diradati gli investimenti dirottati sull'orientamento professionale. A partire dai servizi erogati da enti scolastici e universitari, sportelli lavoro e società che si occupano di reinserimento e ricollocazione. La quasi totalità delle intervistate (98%) ha notificato l’uso di software e banche dati inadeguate, il 79% l’assenza di un sostegno rapido a cui fare riferimento nei vari step dell’iter e il 47%, infine, una grave carenza di professionalità da parte degli addetti.

Le soluzioni papabili

Quali, dunque, le soluzioni da prendere in considerazione per restituire colore a una fotografia così catastrofica? Abbattere il gender gap, in linea con gli obiettivi segnati nell’Agenda di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Imparare ad affidarsi alla tecnologia, sperimentando soluzioni che possano aiutare a snellire la burocrazia e rendere prioritarie le esigenze degli utenti. Garantire solide opportunità di studio e crescita a professioniste in erba o già navigate. Favorire l’emancipazione indipendentemente da età, classe sociale o esperienza con sostegni utili a barcamenarsi tra in una quotidianità che richiede alla parte femminile presenza (e prontezza) in ufficio, nella gestione della casa o del business familiare e nel care giving a genitori anziani. Invitare le istituzioni a sviluppare network di supporto capillari ed efficienti, con servizi che accelerino ingresso o reintegro nei circuiti professionali. Migliorare la capacità delle donne di affrontare le continue rivoluzioni del mercato del lavoro, aiutandole a “maneggiare” a dovere il proprio talento e a sviluppare la consapevolezza giusta per diventare inattaccabili. O quasi.