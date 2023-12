Donne e studi scientifici, gli stereotipi nascono a scuola e in famiglia

“Quando sei implacabile le possibilità sono infinite”, questo lo slogan di un video finanziato dal colosso americano del petrolio e dell’energia ExxonMobil, che qualche anno fa ha intrapreso una campagna per invitare le ragazze a scegliere gli studi scientifici. Nel video compaiono i volti di undici donne che si susseguono, sotto a ogni viso una scritta: può diventare un’oceanografa? Può essere una scienziata ambientale? Una fisica? Un’ingegnera? Una geologa? Un “SÌ” a caratteri cubitali appare all’improvviso, seguito dalla frase: “Lo è già diventata”, “Non permettere a nessuno di dire ciò che non puoi”, afferma in chiusura una giovane ingegnera.

Mi sono chiesta: perché una multinazionale come Exxon ha deciso di investire in un video sulle ragazze? La risposta arriva qualche pagina dopo. È stato stimato che, in questi ultimi 5 anni, negli Stati Uniti sarebbero serviti 250.000 ingegneri, numero che dovrebbe aumentare del 11% entro la fine del 2023. Non bastano quelli che si sono da poco laureati, perché altrettanti andranno in pensione: serve pertanto che anche sempre più ragazze scelgano studi scientifici per provare a colmare le lacune che stiamo sperimentando già da parecchi anni; nel mondo, infatti, le donne impegnate in ambito scientifico sono solo il 29%, percentuale che scende ancora di più in Italia, dove le donne che occupano posizioni tecnico-scientifiche sono solo il 25%.

Le ragioni, continua la Ferrario, sono da ricercare nella scarsità di laureate in materie scientifiche e nelle resistenze culturali delle aziende ad assumere personale femminile, nonché occuparsi della loro integrazione nel gruppo di lavoro. Ma perché, ancora oggi, le ragazze, in così grande maggioranza, prediligono studi non scientifici? La causa va cercata nei luoghi in cui avviene precipuamente lo sviluppo di ragazze e ragazzi: la scuola e la famiglia.

È tra i banchi di scuola che nascono infatti gli stereotipi più comuni, le bambine finiscono per sentirsi più indirizzate alla scrittura e alle materie umanistiche e meno alle capacità logiche e di calcolo (meglio definite dall’acronimo STEM, science, technology, engineering and mathematics): solo il 4,9% di loro afferma di voler intraprendere studi che le portino ad una carriera nel settore tecnico-scientifico.

L’altro ambito che incide sul percorso educativo delle ragazze è la famiglia. Alcuni studi condotti sulla psicologia dei bambini ci dicono che è all’età di sei anni che i bambini e le bambine iniziano ad impostare il proprio cammino professionale: più stereotipi di genere incontrano, più il loro percorso viene deviato; sicuramente ci sarebbero più donne scienziate, fisiche e ingegnere se ci fossero meno condizionamenti dentro e fuori le famiglie.