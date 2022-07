Donne inventrici, le «Marie Curie perdute» pesano su innovazione e crescita

4' di lettura

Una bambina nata da un genitore inventore ha 13 volte più probabilità di diventare lei stessa un’inventrice rispetto alla media delle bambine, ma questo vantaggio scompare completamente se il secondo figlio della famiglia è un maschio.

L’evidenza è emersa da una ricerca «Lost Marie Curies: parental impact on the probability of becoming an inventor», condotta dalla professoressa Myriam Mariani, direttrice del corso di Laurea Specialistica Economics and Management of Innovation and Technology dell’università...