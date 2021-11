Donne, migranti, soggetti fragili: Confagricoltura premia l’agricoltura sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono i giovani di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, che con il progetto “Hasta l’Huevo!” si occupano del reinserimento lavorativo di persone con percorsi psichiatrici attraverso la produzione di uovoa di alta qualità in 50 ettari di terreni confiscati alla criminalità organizzata. Ci sono le donne di “PRO J.O.B. (Just One Bike)”, che a Roma organizzano la distribuzione dei prodotti delle fattorie sociali e delle aziende agricole laziali utilizzando biciclette adattate allo street food. E c’è la rete di aziende e cooperative sociali di Rocca Massima, in provincia di Latina, che per rilanciare l’area hanno dato vita al progetto “R.Accogliere” con cui costruire, attraverso la formazione di migranti, un capitale umano di risorse esperte e qualificate da integrare nelle imprese agricole locali.

Sono questi i tre vincitori del Bando Agro-Social: Seminiamo valore, nato dalla collaborazione tra Confagricoltura e Jti Italia (Japan Tobacco International). Giunto alla seconda edizione, quest’anno il premio - 40mila euro per ciascun progetto - è stato dedicato alle tre categorie che più hanno subito gli effetti della pandemia: le imprese femminili, le aree interne e il Mezzogiorno. «L’agricoltura sociale ormai è diventata una realtà che in Italia impegna 3.500 aziende e 30mila addetti - ha ricordato il vicepresidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, intervenendo durante la premiazione di martedì 16 novembre -. Come Confagricoltura siamo al sesto anno di bandi riguardanti l’agricoltura sociale, e al secondo anno del bando Agro-Social: Seminiamo valore: questo è un tema caro alla nostra associazione».

«Sostegno alle comunità, all’agricoltura e all’inclusione sono da sempre una priorità per la nostra azienda - ha detto Lorenzo Fronteddu, Corporate affairs & communication director di Jti Italia - al giorno d’oggi la sostenibilità integrale è una prospettiva da raggiungere attraverso un intenso dialogo tra tutti gli attori in gioco: cittadini, imprese e istituzioni».

«Il mondo della disabilità è una risorsa per la ripresa del Paese – ha detto la ministra per le Disabilità, Erika Stefani, che è intervenuta alla premiazione - è un mondo pieno di energia che va considerato come un’opportunità per ripensare, e non solo rilanciare, l'Italia. L’agricoltura ha un ruolo fondamentale nella cultura dell'inclusione. Le disabilità sono molteplici e il settore primario dà lavoro rendendo i più fragili parte attiva della società. La ministra Stefani ha anche annunciato di lavorare, insieme al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, «a un tavolo per fare una riflessione sulla legge 68, per capire se l’impianto va bene o se sia da rivedere. I dati che abbiamo sul collocamento mirato sono sconfortanti. L’impianto attuale della normativa non ha prodotto gli effetti che si attendevano».