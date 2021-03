Donne più veloci alla laurea ma trovano lavoro dopo i colleghi

TREDICI CATEGORIE A CONFRONTO Loading...

In ritardo al lavoro

L’indizio più evidente delle difficoltà che le donne incontrano nell’accesso alla professione arriva dall’indicatore sul tempo medio che separa la laurea dalla prima occupazione. In alcuni casi la differenza è minima: 0,2 mesi per gli ingegneri industriali e gestionali (5,5 mesi per gli uomini e 5,7 per le donne); un mese per i medici generici (9,3 a 10,3) e gli avvocati (20,8 a 21,8); 1,2 mesi per i biologi (11,7 a 12,9) e i farmacisti (6,4 a 7,6). In altre è più ampia, ad esempio nelle professioni infermieristiche, con i maschi che ci mettono quasi sei mesi in meno (6,4 a 12,1) a ottenere il primo contratto. Laddove commercialiste e veterinarie fanno eccezione e battono seppur di poco i loro colleghi uomini: 11,9 a 12,7 le prime; 9,7 a 9,8 le seconde.

Risultato: il ritardo all’ingresso difficilmente viene recuperato, come dimostrano i livelli delle retribuzioni femminili mediamente più bassi di quelle maschile nonostante una formazione post lauream uguale se non migliore. A volte di poco, come i 44 euro netti mensili che separano le infermiere dagli infermieri; altre di tanto, come i 268 euro che dividono le dottoresse dai medici generici o addirittura i 325 delle psicologhe rispetto agli psicologi. Numeri che portano la direttrice di AlmaLaurea, Marina Tomoteo, a sottolineare: «Nel mondo delle libere professioni le differenze di genere che le indagini AlmaLaurea evidenziano ci parlano di un doppio registro: per le donne, storicamente penalizzate sul fronte occupazionale, si conferma un dato negativo, che si esprime in particolare in ambito retributivo. D’altra parte - aggiunge - le donne restano un motore propulsivo importante anche in questo ambito, come confermato dal fatto che la componente femminile è maggioritaria nell’esercizio di queste professioni». Un gap nel gap di cui non si può non tenere conto.