Donne al potere? Sì, ma quasi solo nel centrodestra

Resta il fatto che anche le leader conservatrici e di estrema destra dei nostri tempi più “materne” hanno un background in campi tipicamente maschili: le STEM o “scienze dure”, sono fisiche, chimiche, ex ministre della difesa o delle finanze. Nell’estrema destra, i tratti tradizionalmente maschili emergono invece in atteggiamenti aggressivi, tono di voce forte, un’assertività esagerata, spesso persino nell'abbigliamento.

Gli errori del campo progressista

Le donne europee si sentono rappresentate da questi modelli? Certo non chi si definisce progressista, per cui la retorica del “purché donna” vale solo ed esclusivamente nella misura in cui queste leader possano farsi rappresentanti di istanze di parità che, per ora, nessuna delle leader presenti e passate ha perseguito attivamente. I progressisti, da parte loro, sono immobilizzati in un circolo vizioso: promuovono, sulla carta, la parità, ma temono l'arrivo al potere di colleghe che possano scardinare quei modelli tradizionali che agli han permesso di mantenere le proprie posizioni di potere finora, si veda l'imbarazzo sulle quote, che alla fine emerge solo nel centrosinistra. Non si tratta di “fare spazio” alle donne nelle file dei riformisti e progressisti, si tratta piuttosto di abbassare un fuoco di fila sulle aspiranti leader che, tra l'altro, non fa che portare le donne a votare altrove o abbandonare la politica. Non ci si chieda più perché.

*European University Institute