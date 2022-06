Donne ai vertici dei Cda, le quote servono ma da sole non bastano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seppur in progressivo miglioramento, le forme di discriminazione di genere persistono nella governance aziendale anche in un Paese come l’Italia che ha adottato normative sulle quote di genere. Le quote sono state efficaci per avviare un cambiamento culturale: per le società italiane quotate la presenza delle donne nei consigli di amministrazione è superiore al 40% imposto dalla nuova normativa (nello specifico 41% nel 2021 con un balzo dal 6% nel 2008 secondo la relazione Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane).

Negli Stati Uniti, dove non sono state adottate normative sulle quote, il rapporto annuale sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società dell’indice Us Russell 3000 documenta una percentuale meno favorevole di quella italiana (25,6% nel 2021), registrando peraltro proprio nell’anno della pandemia la crescita più consistente dell’ultimo decennio.

Del resto, sempre in Italia, nell’Euronext Growth Milan (l’ex Aim Italia), per il quale nel luglio 2020 sono state introdotte importanti novità, ma nulla è stato previsto a proposito di gender diversity, la presenza di donne nei board raggiunge percentuali molto contenute (poco più del 15% nelle società ammesse nel 2020). Tale tendenza si conferma nelle società italiane non quotate (dove non esistono quote) in cui la percentuale di donne nei consigli di amministrazione è decisamente contenuta e merita attenzione e ulteriori interventi. Inoltre, si osserva una presenza femminile molto bassa, se non addirittura un’assenza, negli enti non vigilati. Non da ultimo, è rilevante il dato sull’assenza di donne nei consigli di amministrazione del 60% delle fintech con le migliori performance a livello internazionale.

Il ragionevole timore è che se si eliminassero, la presenza delle donne nei consigli di amministrazione potrebbe diminuire drasticamente e assai rapidamente. Anche in assenza di specifiche previsioni normative, una buona pratica di governo societario potrebbe essere quella di un intervento di autodeterminazione da parte dei consigli di amministrazione delle controllanti, con la previsione di board delle controllate diversificati per genere: si tratterebbe di un intervento decisivo, anche se complesso a causa di un oggettivo problema dal lato dell’offerta tanto da provocare una sorta di “discriminazione inversa”. Si potrebbero cioè determinare forme di forzatura,

ma queste paiono necessarie per compensare una storica

situazione di discriminazione e accelerare processi di trasformazione sociale e culturale.

Anche se non vi sono mai state così tante donne nei board delle società quotate italiane, sono ancora poche quelle che raggiungono

i ruoli apicali di amministratore delegato e presidente. Questo vale anche per le posizioni manageriali di alto livello, dove è assai scarsa la presenza femminile. A tale riguardo è molto importante lavorare sulla cosiddetta pipeline femminile, con interventi sul “lato dell’offerta” per ridurre il divario e mirare a una rappresentanza equilibrata delle donne.