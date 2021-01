Dop, ecco come il controllo della produzione contrasta gli effetti della pandemia

«Le famiglie non solo hanno aumentato i propri acquisti ma hanno anche premiato più che in passato i segmenti di maggior pregio – aggiunge il direttore del Consorzio del Parmigiano reggiano Dop (3,95 milioni di forme nel 2020, +5%), Riccardo Deserti –. Nel 2020 non abbiamo avuto cali di domanda tuttavia è proprio grazie al piano produttivo che stiamo preparando la nostra risposta alla pandemia». Il meccanismo delle quote di produzione Parmigiano reggiano (con un valore medio di 90-100 euro a quintale) attribuite ai produttori sulla scorta del piano di regolazione dell’offerta ha rafforzato la solidità patrimoniale delle aziende. «Inoltre – aggiunge Deserti – chi sfora la quota produttiva assegnata corrisponde al consorzio un contributo supplementare. Con un produzione 2020 in crescita del 5% il meccanismo garantirà risorse aggiuntive per mettere in campo nel 2021 un piano promozionale in Italia e all’estero senza precedenti, con un budget di 26 milioni di euro».

Leggi anche Prosciutto San Daniele Dop: così cambiano la dieta dei suini e il disciplinare

Il piano di regolazione dell’offerta si è rivelato decisivo per il prosciutto di San Daniele (2,5 milioni di cosce prodotte nel 2020): «Al di là dell’emergenza Covid – spiega il direttore del Consorzio della Dop, Mario Cichetti – quest’anno ci siamo trovati a dover gestire la crisi del gruppo Kipre, cui fanno capo i marchi King’s e Principe. Di fatto nel nostro comprensorio veniva a mancare tra il 13 e il 14% della produzione. E solo grazie alla regìa consentita dal piano abbiamo potuto accompagnare questa transizione, con la riassegnazione del tutto indolore delle quote produttive ad altri operatori».

«Il 2020 è stato un anno difficile – spiega il direttore del Prosciutto di Parma Dop, Stefano Fanti – nel quale tra chiusura del canale horeca e flessione delle vendite ai banchi gastronomia dei supermercati abbiamo perso circa il 15% delle vendite. E di conseguenza abbiamo tagliato la produzione del 10%. Tuttavia il sistema delle quote produttive introdotto con i piani di regolazione offre ai produttori la garanzia che appena le condizioni di mercato lo consentiranno potranno in futuro tornare ad aumentare la propria offerta».