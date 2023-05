Champions League, Inter in finale dopo 13 anni: Milan ancora battuto (1-0)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Era ormai già scritto, ma il secondo Euro derby lo certifica: è l’Inter che vola il 10 giugno ad Istanbul per la prossima finale di Champions dove sfiderà la vincente dell’altra semifinale, quella tra Manchester City e Real Madrid che si giocherà stasera dopo il precedente pareggio (1-1). Difficile dire quale sia preferibile. Rappresentano entrambe la migliore aristocrazia del calcio europeo. Ma in una finale secca, nulla si può dare per scontato. San Siro nerazzurra è in delirio. E lo è anche piazza Duomo, invasa dai tifosi in festa per un sogno finalmente realizzato: era infatti da 13 anni, dai tempi dello Storico Triplete (2010), che l’Inter non riusciva ad arrivare in finale, la sesta volta nella sua lunga e gloriosa storia europea.

Questa volta, nella sfida di ritorno, non c’è stato il massacro di una settimana fa quando i nerazzurri, in undici minuti, con una doppietta mozzafiato, avevano gettato le basi per il passaggio del turno. L’uno a zero realizzato da Lautaro a un quarto d’ora dalla fine (sinistro sul primo palo che sorprende Maignan) conferma il dominio della squadra di Inzaghi che, attualmente, può contare su un attacco nettamente più incisivo di quello rossonero, sempre in difficoltà quando deve chiudere a rete. Questa è la quarta sconfitta consecutiva del Milan in un derby. Non è un caso. Quattro derby in cui la squadra di Pioli non ha mai segnato. Un dato significativo che conferma la forbice che divide le due rivali.

Loading...

L’Inter, appena può, va in gol. Il Milan fa una gran fatica. E non basta neppure Leao. Lo si è visto anche in questa seconda sfida quando i rossoneri, dopo un discreto inizio, hanno avuto una grande opportunità con Diaz, ben servito da Tonali, di sbloccare il risultato. Era l’undicesimo. Un’occasione ghiotta, quasi un rigore in movimento, che però la spagnolo, uno dei peggiori, ha gettato alle ortiche con un debole rasoterra facilmente parato da Onana. Con due gol da recuperare, se non si fruttano al più presto queste occasioni poi tutto va in salita.

Un Milan migliore rispetto all’andata, più quadrato e determinato certo, ma non abbastanza da capovolgere una zavorra così pesante. L’atteso ritorno di Leao, pur importante anche psicologicamente, non ha però spostato gli equilibri. Solo una volta, al 37’ del primo tempo, il portoghese ha fatto tremare San Siro con una delle sue micidiali cavalcate sulla sinistra: arrivato al dunque, però, da posizione molto angolata, ha solo sfiorato il palo opposto. Un Leao più brillante probabilmente avrebbe fatto centro. Non questo Leao, quasi una controfigura di quello che conosciamo. Ma non è con le ipotesi che si vincono i derby e, soprattuto, si va in finale di Champions.

Più guardinga, l’Inter non è stata comunque a guardare. E anche nel primo tempo, subito dopo l’occasione di Leao, Maignan, con un riflesso eccezionale, aveva neutralizzato una velenoso colpo di testa del solito Dzeko, autore anche stavolta di un’ottima partita assieme a Lautaro. Il bosniaco, nella ripresa, quando è cominciata la giostra dei cambi, è stato rilevato da Lukaku, di nuovo determinante nell’occasione della rete di Lautaro, al suo 24esimo centro stagionale. Una rete arrivata dopo un bel duetto con il belga, mai seriamente disturbato dai difensori rossoneri.