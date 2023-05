Dopo 15 anni crescono gli oneri di urbanizzazione a Milano, ma con due diverse fasce

Importanti sono le eccezioni. Nel caso di edificazioni che rispondono ai criteri di neutralità carbonica è prevista la riduzione del 20% del costo di costruzione se destinate a funzioni private, e del 50% se ospiteranno servizi convenzionati con il Comune (fino al 60% in caso di servizi per l’infanzia, per la fascia 0/3 anni).

Rilevante l’innovazione per gli alloggi in edilizia sociale convenzionata in sostituzione dell’edilizia libera, per i quali è previsto l’azzeramento, mentre per le residenze studentesche universitarie convenzionate il 50%. Aggiornate le riduzioni degli oneri per i servizi privati: abbattimento totale se convenzionati e tra l’80% e il 90% se comunque riconosciuti di interesse pubblico.

Invece per gli interventi su immobili dismessi è previsto un surplus del contributo di costruzione del 60% nella fascia centrale e del 20% in quella periferica, calcolato sul bonus volumetrico (10% massimo) concesso in presenza di nuovi progetti di recupero edilizio. Le maggiorazioni riguardano anche il recupero abitativo dei sottotetti (più 10% per la fascia centrale e più 3% per la periferica), gli interventi di logistica o autotrasporto (più 50%) e nel caso di consumo di suolo agricolo (da più 5 a più 30%).Il 10% delle entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri sarà destinato ad opere concordate con i Municipi.





