Dopo 25 anni (e la pandemia) è arrivato il momento di riformare la legge sull’usura

Venticinque anni fa, in un contesto di forti sofferenze economiche e sociali provocate dal dilagare dell’usura – definibile, in prima battuta, nei termini di «richiesta di interessi in misura eccessiva a fronte di un prestito o di un mutuo»» -, si giunse ad approvare, con l’accordo dell’intero arco parlamentare sollecitato dalla società civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108, finalizzata al contrasto di un fenomeno deprecabile e complesso le cui origini sono assai risalenti nel tempo.

Al dichiarato fine di rafforzare la protezione dei soggetti più vulnerabili sotto il profilo economico reprimendo in maniera estesa il fenomeno usurario, il legislatore – ispirandosi alla normativa ai tempi vigente in Francia – scelse in primo luogo di parametrare il reato d’usura a criteri oggettivi, cioè al mero superamento del cosiddetto «tasso soglia» – posto dall’articolo 2 della stessa legge 108/96 – diversificato sulla base delle differenti forme tecniche di erogazione del credito (mutui prima casa, credito al consumo e così via). In tal modo, si intendeva ricondurre nell’alveo della legge – e sanzionare con i medesimi meccanismi – non solo i soggetti criminali (usurai di quartiere e malavita organizzata) abituati ad approfittare dell’altrui stato di bisogno per conseguire vantaggi per sé o per altri, ma anche operatori del circuito legale del credito (banche, società finanziarie) nell’ipotesi di applicazione di condizioni economiche inique e fuori mercato.

A distanza di un quarto di secolo dall’entrata in vigore della disciplina in discorso e alla luce di un primo bilancio dei risultati raggiunti per effetto della sua applicazione, sono numerose le voci che si levano a evidenziare la necessità di un intervento sull’impianto complessivo della legge n. 108/1996 al fine di rendere la normativa più efficace e adeguata al contesto attuale.

È anzi proprio la problematicità della situazione socio-economica che stiamo attraversando a rendere particolarmente urgente una riflessione sull’idoneità della vigente legislazione anti-usura a fronteggiare la crescente espansione del prestito usurario e, più in generale, del cosiddetto “welfare criminale”. Infatti, per varie ragioni, principalmente ma non esclusivamente correlate alla pandemia (basti pensare alla piaga sociale del gioco d’azzardo anche online come pure all’incapacità di controllare i consumi), fasce sempre più estese della popolazione, fra cui non solo operatori economici ma anche famiglie e persone fisiche, sono diventate vulnerabili sotto il profilo finanziario e più esposte a tutte quelle varie forme di “assistenzialismo deviato” che la malavita è in grado di offrire ai soggetti più fragili, sfruttando l’assenza di una strategia pubblica e privata orientata a trovare soluzioni sostenibili per l’intero sistema.

Lo stesso governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel mese di settembre dello scorso anno, ha significativamente lanciato un monito circa l’avanzamento dell’usura di origine criminale, invitando a modificare la legge 108 per assicurarne la piena coerenza con l’obiettivo originario di tutela dei soggetti vulnerabili.