Dopo Amazon, anche Google licenzia: cresce l’«ansia» da intelligenza artificiale

Si apre all’insegna di nuovi licenziamenti, il 2024 dell’industria tecnologica. Che a pensarci bene sembra quasi un deja vu di un anno fa. Diverse aziende stanno annunciando significativi tagli di posti di lavoro, confermando un momento molto delicato per Big Tech (e per il settore tech in genere), dopo oltre un decennio di crescita importante.

«Big G» coerente con Amazon

Dopo Amazon, che ha deciso di licenziare centinaia di dipendenti della divisione dedicata a Prime Video e che la scure si abbatte pure su Twitch, anche Google ha comunicato di seguire la strada dei tagli in questo inizio anno. Big G sta eliminando centinaia di posizioni nell’hardware e nella sua unità Assistant. I tagli arrivano mentre il colosso di Mountain View cerca di «investire responsabilmente nelle maggiori priorità della azienda e nelle significative opportunità che ci attendono», ha fatto sapere Google in una nota. E fra queste priorità c’è l’intelligenza artificiale, ormai nuovo core business di molte aziende tecnologiche. Un anno fa, giova ricordarlo, Google aveva annunciato il licenziamento di 12mila dipendenti, circa il 6% della sua forza lavoro.

Le mosse di Meta

Ma - lo dicevamo - Google non è l’unica azienda tecnologica a ridurre i costi intervenendo sui dipendeti. Nell’ultimo anno, Meta - la società madre di Facebook - ha tagliato più di 20mila posti di lavoro per rassicurare gli investitori. E il titolo è cresciuto del 178% nel 2023, dopo il crollo di un anno prima.

In questo inizio anno, oltre a Google e Amazon, Unity Software - società che produce la tecnologia alla base di giochi più popolari come Pokemon Go - ha dichiarato che ridurrà la sua forza lavoro del 25%, eliminando circa 1.800 posti di lavoro. Mentre la società di Elon Musk, X (l’ex Twitter) ha licenziato più di 1.200 dipendenti in tutto il mondo dai team responsabili della lotta ai contenuti offensivi online, secondo i nuovi dati diffusi dall’autorità australiana di regolamentazione di Internet.

Ansia da AI nelle Big Tech

Va detto che oggi i tagli hanno un sapore diverso rispetto a un anno fa. Perché con il boom dell’AI generativa, si teme che molti lavori possano essere svolti proprio dall’intelligenza artificiale. E l’ansia dei lavoratori è particolarmente alta, specie per chi si occupa di lavori creativi che possono essere interessati dalla proliferazione di questa nuova tecnologia. Duolingo, una società che produce una nota applicazione dedicata all’apprendimento delle lingue, ha tagliato il 10% dei suoi collaboratori (traduttori) in parte a causa di un maggiore utilizzo proprio dell’intelligenza artificiale. Secondo Layoffs.fyi, portale che tiene traccia delle riduzioni di posti di lavoro in tutto il settore, l’anno scorso 1.186 aziende tecnologiche hanno eliminato un totale di oltre 262.600 posti di lavoro.