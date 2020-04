Dopo Bergamo l’Esercito a Civitavecchia per sanificare strutture a rischio Si tratta degli appartenenti al 7° Reggimento Cremona di stanza a Civitavecchia specializzati nella cosiddetta difesa Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare) di Gerardo Pelosi

Dopo Bergamo, Civitavecchia esercito sanifica strutture a rischio

Sono stati già visti all’opera a Bergamo nelle ultime settimane per sanificare Rsa, prefetture e stazioni dei Carabinieri insieme ai militari inviati dalla Federazione russa dopo un telefonata tra il premier Giuseppe Conte e Vladimir Putin. Sono gli appartenenti al 7° Reggimento Cremona di stanza a Civitavecchia specializzati nella cosiddetta difesa Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare) che hanno normalmente il compito di garantire la sopravvivenza delle forze terrestri in presenze di minacce non convenzionali e concorrere con le autorità civili in caso di eventi epidemici o di altra natura chimica e nucleare sul territorio nazionale.

Comandante Stella: con russi massima collaborazione

Come spiega il colonnello Paolo Stella, comandante del 7° Reggimento Cremona oggi martedì 21 aprile i militari specializzati nella difesa Cbrn saranno impiegati proprio a Civitavecchia per sanificare strade e strutture a rischio come Rsa ed edifici pubblici. Il comandante Stella conferma che a Bergamo il lavoro di sanificazione svolto d'intesa con i militari russi si è svolta in un clima di grande collaborazione. «Del resto – aggiunge Stella – siamo abituati a lavorare con strutture di altri Paesi anche in ambito Nato di cui seguiamo la dottrina per tutti gli eventi Cbrn».

Assetti impiegati anche nelle missioni all'estero

Il reggimento, spiega sempre il colonnello Stella, dispone di assetti ad elevatissima specializzazione, con capacità validate anche in ambito NATO, impiegati nelle operazioni militari in Afghanistan, Libano, Iraq, Niger, Libia, Kosovo per garantire la protezione delle forze. Il 7° reggimento è dotato di veicoli blindati da ricognizione Vbr Nbc Plus, in grado di effettuare, grazie alle sofisticate apparecchiature di cui è equipaggiato, una prima identificazione direttamente sul campo di eventuali agenti presenti, oltre a raccogliere e trasportare in sicurezza campioni per le successive analisi presso i laboratorio. Il veicolo è altresì dotato di un sistema stand-off in grado di fare una scansione a 360° ed individuare la presenza di sostanze chimiche fino ad una distanza di 5 km e di un apparato di raccolta delle polveri sollevate durante la marcia per l'individuazione di eventuali minacce biologiche.

I laboratori mobili campali

Altra capacità all'avanguardia sono i laboratori mobili campali, una delle dotazioni più avanzate in questo particolare settore. Tali laboratori consentono di analizzare i campioni direttamente sul campo, di confermare l'uso e/o il rilascio di agenti Cbrn e di identificarne esattamente la tipologia. Ciascun laboratorio è costituito su tre moduli differenti, equipaggiati per analisi di tipo nucleare/radiologico, chimico e biologico.

In aiuto al Policlino militare per processare i tamponi

Oltre all'attività a Bergamo in supporto del ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile a Rimini nell'ambito delle attività previste dalla Centrale remota operazioni soccorso sanitario, è stato impiegato un team di specialisti per il trasporto in alto bio-contenimento di pazienti affetti da Covid-19 ed altre patologie, al fine di decongestionare le realtà ospedaliere in difficoltà nelle regioni più colpite dal Covid-19. Nel contempo, un altro assetto, altamente specializzato composto da due laboratori mobili campali, due Ufficiali biologi ed due Operatori Crrn, specializzati nel trattamento ed analisi di campioni di matrici contaminate da agenti biologici, è stato schierato in supporto del Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare di Roma, per condurre attività di screening su individui potenzialmente infetti, con lo scopo di ampliare e potenziare la capacità di analisi dei tamponi effettuati su personale dalle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e personale civile, garantendone la corretta “processazione” ed analisi in modo continuativo 7 giorni su 7 con turni volti a coprire le 24 ore giornaliere, al fine di fornire una risposta sempre più aderente alle esigenze dettate dalla pandemia.