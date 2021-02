Dopo brexit essere pronti per ripartire

Dalle procedure doganali agli adempimenti sull’Iva, passando per le regole di origine e le certificazioni sanitarie e fitosanitarie (senza trascurare la nuova normativa in materia di visti per alcune categorie professionali), è necessario appropriarsi di un ampio armamentario di conoscenze.

Consapevoli di questa necessità, ci siamo mossi per tempo e già dallo scorso anno abbiamo avviato insieme agli uffici del sistema Italia presenti nel Regno Unito (Banca d’Italia, Ice, Enit, Camera di Commercio) un’operazione di assistenza al mondo imprenditoriale italiano specificamente dedicata a questi temi.

I nostri uffici sono attivi per rispondere ai quesiti che ci vengono posti quotidianamente. Ma stiamo facendo di più, sia attraverso webinar ad hoc dedicati alle imprese sia con materiale e campagne di informazione disponibili sui nostri portali internet e profili nelle più comuni piattaforme digitali. Il libro realizzato dal Presidente della Camera di Commercio, pubblicato da «Il Sole 24 Ore», è un utile strumento che si inserisce con ottimo tempismo in questo nostro lavoro.

È un lavoro che stiamo portando avanti con un duplice obiettivo: assistere le imprese nel superamento delle sfide presentate dal dopo Brexit e preparare il terreno per cogliere le opportunità del prossimo futuro.

Per i punti di forza del nostro export (meccanica, automotive, design e moda, agroalimentare) occorre puntare sempre più sulla qualità del Made in Italy e su strategie commerciali che utilizzino al meglio gli strumenti digitali. Il Regno Unito è il mercato più avanzato in Europa per le vendite online (circa 100 miliardi di sterline nel 2020).