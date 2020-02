Brexit, senza Regno Unito il nuovo centro dell'Europa è Gadheim Cambia il baricentro dell’Europa, lo dice il National geographic institute. E adesso il piccolo borgo tedesco spera di diventare un’attrazione per turisti di Roberto Galullo

L’Europa senza Regno Unito ha un nuovo baricentro geografico. Sempre in Germania ma a 70 km a sud est di Westerngrund che, dopo sei anni e mezzo, cede il primato.

Il nuovo ombelico della Ue – nove gradi, 54 minuti, sette secondi di longitudine est e 49 gradi, 50 minuti, 35 secondi di latitudine nord, calcolate dal National geographic institute (Ign) in Francia – è nella frazione di Gadheim, nel distretto di Würzburg, dove un’ottantina di abitanti, in questi giorni sferzati dal vento che spira forte, si ritrovano a festeggiare questo simbolo.

Il centro della Unione Europea è contrassegnato da un palo bianco e rosso piantato in un blocco di rocce calcaree circondato da pietre e tanto, tanto verde. Le bandiere di Veitshöchheim, Germania ed Europa sventolano al vento e qui, tutti, la prendono con un sorriso sulla bocca.

La “spada nella roccia”



Di questa “spada nella roccia” – ha spiegato ai media locali il sindaco Jürgen Götz (Csu) – i cittadini avrebbero volentieri fatto a meno, perché avrebbero preferito che la Gran Bretagna fosse rimasta nell'Unione europea. Goetz ha dichiarato di aver sentito parlare per la prima volta del calcolo dell’Istituto geografico francese su una stazione radio locale nel marzo 2017. «All’inizio, ho pensato che fosse uno scherzo del pesce d’aprile – ha detto in questi giorni ai media di tutta Europa – uno dei primi. Ma ho scoperto subito che non era uno scherzo».