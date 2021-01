Dopo la cacciata di Trump da Twitter, social e politici sempre più simili Con il bando di Donald Trump da Twitter la politica e le piattaforme sono sempre più indistinguibili per regole, grammatica e obiettivi. Ma Dorsey e Zuckerberg sono consapevoli del loro ruolo?

Perché Merkel (e Navalny) criticano il bando Twitter a Trump

Con il bando di Donald Trump da Twitter la politica e le piattaforme sono sempre più indistinguibili per regole, grammatica e obiettivi. Ma Dorsey e Zuckerberg sono consapevoli del loro ruolo?

6' di lettura

È censura impedire a Donald Trump di comunicare sui social media o è libera facoltà di un’azienda privata fa rispettare regole accettate? Negli ultimi giorni il dibattito si è polarizzato sul tema, chiamando in causa valori come diritto d'espressione, le norme vigenti a livello locale così come i termini e condizioni delle piattaforme stesse. Un dibattito che non tiene conto dell'errore macroscopico di impostazione: considerare i social un contenitore e la comunicazione politica il contenuto. Eppure sono passati 57 anni dall'enunciazione della celebre tesi di Marshall McLuhan secondo cui il medium è il messaggio: è cioè illusorio pensare di distinguere contenitore e contenuto, in quanto il medium - ossia il contenitore - condiziona anzi struttura profondamente ciò che si intende comunicare, ossia il messaggio.

Gli innumerevoli proclami di Trump riguardo alle elezioni “rubate” non avevano necessità di essere suffragate da prove, che peraltro non sono emerse. Doveva bastare per the Donald l'autorità di chi pronunciava quelle frasi e la disponibilità dell'uditorio a credergli. Ma su quali basi? Dicevamo, i social condizionano i messaggi, esaltano quelli virali, immediati, semplici.

Loading...

Il social è il messaggio

Come altri media, hanno una grammatica ben precisa che poggia su una serie di princìpi: il confirmation bias, la prevalenza del particolare sul generale, l'estrema sinteticità dei messaggi sono le modalità che condizionano la comunicazione su Facebook, Twitter, Instagram. Che lo si voglia o no. Nel primo caso - ossia nel caso in cui si decida di strutturare una comunicazione che sfrutti il Dna delle piattaforme social - è possibile far leva su questi elementi allo scopo di rendere virale un contenuto, mescolando percezione e realtà, sentito dire e informazione, in un mash up in cui tutto è possibile: addirittura plausibile, volendo, dunque verosimile. Vero o quasi, quindi. Volendo, senza nessun quasi.

Verità e post verità

Perché la disponibilità del pubblico a credere a prescindere dalle evidenze a chi offre una spiegazione di un fenomeno che suscita repulsione rappresenta il maggiore alleato di chi vuole diffondere una comunicazione che i boomer definirebbero “falsa”. Solo le élite la chiamano “post-verità”, termine usato la prima volta nel 1992, ma associato ai social network per la prima volta dal politologo francese Dominique Moisi nel 2009, per esplodere negli ultimi cinque anni. Come funziona? Prendete la vicenda dell'ex agente dell'Fbi che indagava sulle mail di Hillary Clinton: si è davvero suicidato, chiedeva l'articolo di un sito web? Stiamo parlando di uno dei tre articoli più letti su Facebook dagli statunitensi nel 2016, l'anno che portò alla conquista della Casa Bianca da parte di vittoria di Trump.

Mentre pensate che - chissà -, forse qualcosa di vero ci sarà stato, può essere interessante sapere che l'agente non è mai esistito, così come non è mai esistito il giornale online che ha pubblicato la “notizia”. E' possibile considerarla tale? Il post era uno di quelli diffusi a pagamento da Cambridge Analytica. E come sono riusciti gli abitanti del Galles e di Leicester (Inghilterra) a fronteggiare l'invasione della Turchia? Il pericolo era stato paventato durante i mesi precedenti il referendum su Brexit, quando si temeva che un'Europa permissiva con Ankara provocasse un'invasione di manovalanza di basso livello sui territori già poveri del Regno Unito.