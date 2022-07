Dopo il caos aerei revocato lo sciopero taxi del 20-21 luglio, ma resta quello del trasporto pubblico locale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non sono bastate le centinaia di voli cancellati in tutta Italia (100 soltanto a Fiumicino) in una domenica 17 luglio difficilissima per chi ha dovuto volare, a causa dello sciopero del trasporto aereo proclamato dai controllori di volo dell'Enav e dal personale delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volote. Sono molte altre le agitazioni in arrivo

Revocato sciopero taxi il 20 e 21 luglio

L’assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti, riunitasi oggi, ha deciso di revocare lo sciopero previsto per il 20 e 21 luglio a causa della crisi di governo. L'esame dell'art. 10 del ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore dei taxi, era stato rinviato a lunedì in commissione Attività produttive alla Camera, per dare modo all'esecutivo di riflettere sulle diverse ipotesi, che vanno dallo stralcio a una riformulazione del testo. Ma dopo le dimissioni del premier Draghi la commissione è stata sconvocata in attesa del chiarimento politico atteso con il discorso del premier alle Camere (con voto di fiducia).

Le ipotesi allo studio

L’ ipotesi di una riscrittura dell'articolo senza quindi cancellarlo sembrerebbe per ora prevalere, ma non è chiaro al momento quale possa essere la sintesi. Non c'è infatti ancora sul tavolo una proposta organica.

Le astensioni dal lavoro nel trasporto pubblico locale

Come si legge sul sito del ministero dei trasporti, ci sono altri gli scioperi in arrivo. Soprattutto a livello di trasporto pubblico locale. Il 21 luglio è annunciato uno sciopero di 4 ore del personale del gruppo Atm di Milano. Il 24 luglio 24 ore di sciopero del personale della società Eav di Napoli. Il 25 luglio 4 ore di astensione dal lavoro del personale delle aziende Tpl della regione Umbria. E il 27 luglio altre 4 ore di sciopero del personale della società Amt di Genova. Mentre il 6 settembre è indetto uno sciopero di 24 ore del personale addetto alle pulizie all'aeroporto di Malpensa.