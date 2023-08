Dopo il caso Fassino: punto per punto, la busta paga e i rimborsi dei senatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per garantire l’indipendenza tutti gli ordinamenti democratici offrono ai parlamentari un trattamento economico adeguato. In Italia è proprio la Costituzione ad affermare all’articolo 69 che «i membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge». La legge di riferimento è la 1261/1965, che tratta proprio dell’indennità «spettante ai membri del Parlamento (...) per garantire il libero svolgimento del mandato».

Sotto la lente gli introiti dei senatori

Dopo aver scandagliato la busta paga dei deputati in seguito al gesto dell’onorevole Piero Fassino (Pd), che in aula alla Camera ha sventolato il cedolino da 4.718 euro netti, sostenendo che fosse «una buona indennità, ma non uno stipendio d'oro», ecco cosa c’è in quella dei senatori della Repubblica. Conti alla mano, portano a casa fra indennità e rimborsi circa 14.330 euro netti. Cifre quindi molto superiori alla retribuzione media annua lorda per lavoro dipendente degli italiani che, secondo i dati Istat, è di 28.781 euro.

Loading...

L’indennità per i senatori è di circa 5mila euro

L’importo lordo dell’indennità dei senatori della Repubblica italiana è di 10.385,31 euro (che si riducono a 10.064,77 euro per i senatori che svolgono un’attività lavorativa). Al netto delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori per il trattamento previdenziale, per l’assegno di fine mandato e per l’assistenza sanitaria, l’indennità mensile è pari a 5.304,89 euro (5.122,19 euro per chi svolge anche un’attività lavorativa). Da queste cifre vanno poi sottratte le addizionali regionali e comunali Irpef, che cambiano in base al domicilio fiscale. Alla fine, dunque, l’indennità netta mensile che spetta ai senatori può essere leggermente inferiore o superiore ai 5mila euro, in base alla regione e al comune di residenza. C’è anche un dettaglio da non dimenticare: chi ha un lavoro pubblico ha l’obbligo di chiedere l’aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, in quanto non è possibile cumulare l’indennità parlamentare con redditi da lavoro provenienti da impiego pubblico.

Ecco quanto guadagna un senatore in Italia

Come viene determinata

É affidato agli Uffici di Presidenza delle Camere - legge 1261/1965 - il compito di fissare l’indennità mensile in modo che non superi «il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate». Il Senato ha scelto di parametrare l’indennità al sedicesimo scatto dell’ottava classe stipendiale dei magistrati di riferimento: quindi al di sotto del trentesimo scatto, che corrisponde al trattamento massimo (delibera del Consiglio di Presidenza del Senato 45/1993). L’importo dell’indennità, fissato nel 1993 al 96% del trattamento economico, è stato ridotto nel corso degli anni. Prima del 10% con la legge finanziaria 2006, poi bloccato per cinque anni, dal 2008 al 2012, con la legge finanziaria 2008. Con la deliberazione approvata il 31 gennaio 2012 il Consiglio di Presidenza del Senato ha deciso di ridurre l’indennità lorda di 1.300 euro.

Diaria: per le spese di soggiorno 3.500 euro al mese

La legge 1261/1965 prevede una diaria per i parlamentari, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno. Una cifra che è stata aggiornata in base all’aumento del costo della vita. Dal 2001 al 2010 è stata di 4.003 euro al mese, per poi scendere a 3.500 euro dal 1° gennaio 2011 (deliberazione del Consiglio di Presidenza del 25 novembre 2010). Sono previste decurtazioni per ogni giornata di assenza dai lavori parlamentari. In particolare è penalizzata l’assenza dalle sedute delle Commissioni e delle Giunte in cui si svolgono votazioni. Il taglio si applica se il senatore non partecipa almeno al 30% delle votazioni effettuate nell’arco della giornata. La decurtazione per le assenze pesa parecchio per i senatori: 225 euro per ogni giornata di assenza dalle sedute dell’Assemblea, 112,50 per ogni giornata di assenza in commissione (per i deputati, invece, è previsto un taglio di 206,58 euro per ogni giorno di assenza in Assemblea e fino a 500 euro mensili in base alla percentuale di assenze dalle sedute di giunte, commissioni permanenti, speciali, bicamerali e d’inchiesta).