Stefania Craxi presidente della Commissione esteri Senato. Bocciato il candidato M5S

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Stefania Craxi è il presidente della commissione esteri di palazzo Madama. I voti a suo favore con scrutinio segreto sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5S) e un astenuto. E ora si fanno sentire i contraccolpi nell’area grillina cui apparteneva, prima dello scoppio del caso, il contestato presidente filorusso Vito Petrocelli.

Non sanati i contrasti

La candidatura di Ettore Licheri, sostenuta dalla senatrice Mariolina Castellone, sembrava già dalle riunioni della mattinata non raccogliere consenso sufficiente. Anche durante il confronto di martedì le polemiche sono state assai forti, tanto che alcuni senatori avrebbero richiesto una interlocuzione tra i leader per sciogliere il nodo della presidenza della terza commissione di Palazzo Madama. I componenti dell’organismo sono ventidue e per l’assegnazione delle cariche si procede con le prime due votazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Loading...

Gli equilibri nell’urna

Nel dettaglio a votare per Stefania Craxi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati gli azzurri, con Enrico Aimi e la presidente del gruppo Anna Maria Bernini, che sostituiva Adriano Galliani, i quattro della Lega (Tony Iwoby, Stefano Lucidi, Manuel Vescovi e Roberto Calderoli, che sostituiva Matteo Salvini), poi il senatore di FdI Adolfo Urso. Anche Fabio Di Micco, Mario Monti e Raffaella Pacifico del Misto alla fine avrebbero scelto Craxi. Così come dovrebbe aver fatto Emanuele Dessì di Cal. Per Licheri - che ha raccolto 9 voti - quelli dei cinque pentastellati, Gianluca Ferrara, Simona Nocerino, Paola Taverna e Mariolina Castellone. Poi i tre del Pd (Alessandro Alfieri, Fabio Porta e Luigi Zanda). Per Licheri anche Giuseppe Cucca di Iv, presente al posto di Laura Garavini. Infine la bianca di Pier Ferdinando Casini.



Commissioni, “rotti” i vecchi equilibri

Con l’elezione di Stefania Craxi alla guida della commissione Esteri del Senato, Forza Italia guadagna una presidenza di commissione. È l’unica del gruppo a Palazzo Madama in questa legislatura, che finora è stata la “fotografia” degli equilibri politici emersi dalle elezioni politiche del 2018 che portarono alla nascita del primo governo Conte. A quota una presidenza, anche il gruppo Misto che guida la commissione Ambiente con Vilma Moronese. Le altre presidenze sono 4 del M5S, dopo aver perso quella degli Esteri in mano a Vito Petrocelli; 4 del Pd; 2 della Lega e altrettante di Italia viva. Ex deputata e approdata al Senato nel 2018, è stata vicepresidente della commissione Esteri fino alla precedente composizione. Sotto il quarto governo Berlusconi è stata nominata sottosegretario agli Esteri, incarico che ha ricoperto dal 2008 al 2011.

Ira di Conte, convocato Consiglio nazionale

Dopo l’elezione di Stefania Craxi a sorpresa è stato convocato il Consiglio nazionale del M5S. Per la casella “sfilata” al Movimento e all’ex capogruppo Ettore Licheri, in corsa per guidare l’organismo parlamentare, il clima è rovente. Fonti interne raccontano di un Conte «molto adirato», alle prese con telefonate di «fuoco». Al punto che l’ex premier dovrebbe dar voce anche pubblicamente al proprio disappunto.