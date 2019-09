Dopo il Conte 2, la battaglia per le regionali: in un anno al voto in 23 milioni

Calabria nel risiko delle alleanze

In Calabria, dove si dovrebbe votare tra fine 2019 e inizio 2020, il Pd ha chiesto un passo indietro al governatore uscente Mario Oliverio. Alle europee i dem si sono piazzati dietro sia ai 5 stelle che alla Lega. Nel caso in cui i 5 stelle decidessero in Umbria e/o in Emilia Romagna di stringere un accordo di desistenza a favore dei Dem, questi ultimi potrebbero contraccambiare appoggiando un candidato civico sostenuto dal M5S. Nel centrodestra ancora non si è trovato un candidato, che, in base alle intese fra Lega, Fi e Fdi, potrebbe essere un uomo del partito di Giorgia Meloni.

In Toscana il nodo del governatore uscente

Per le altre regioni in cui si voterà in primavera, la situazione è ancora fluida. In Veneto appare scontata la ricandidatura, per il terzo mandato del leghista, Luca Zaia. La regione sia alle politiche che alle regionali si è confermata saldamente in mano al centrodestra . In Toscana c’è il nodo del governatore uscente Enrico Rossi: prima Pd, poi passato a Leu e ora ritornato al nel Pd, è in dubbio la sua corsa per il terzo mandato. Nella regione feudo dei renziani, tuttavia, l’eurodeputata Simona Bonafè ha già detto no al pressing per una sua discesa in campo. Per il centrodestra sembra scontata invece la candidatura dell’eurodeputata leghista ed ex sindaco di Cascina (Pisa) Susanna Ceccardi (fedelissima di Salvini).

In Liguria resistenze di Fi alla ricandidatura Toti

Giochi ancora apertissimi anche in Liguria, dove nel centrodestra la ricandidatura di Giovanni Toti, ex pupillo di Silvio Berlusconi, incontra le resistenze di Fi. Tutta da definire anche in Campania: il governatore dem Vincenzo De Luca punta alla ricandidatura, mentre il centrodestra dovrebbe presentare un candidato di Fi (si è parlato di Mara Carfagna). Anche nelle Marche il dem Luca Ceriscioli punta alla riconferma, mentre nel centrodestra è ancora tutto in fieri. Come pure in Puglia, dove il centrodestra dovrebbe presentare un candidato in quota Lega, per sfidare il governatore dem Michele Emiliano, che va verso la ricandidatura.