Dopo il Covid allerta rossa per le malattie del cuore: morti per infarto triplicati, serve più telemedicina

Ricoveri crollati del 30-40%, mortalità per infarto triplicata, prime visite giù di oltre il 20% e visite di controllo che segnano un secco -30%. Aderenza alle terapie - che in moltissimi casi segna il discrimine tra salvarsi o no la vita - scesa fin sotto il 50%.

Le malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel mondo con 18,5 milioni di vite perse l'anno e prima causa anche in Italia sia per gli uomini (31,7%) sia per le donne (37,7%) con 230mila decessi certificati dall'Istat, dopo 18 mesi di pandemia denunciano un vero e proprio bollettino di guerra. Senza un'inversione di rotta su prevenzione e modelli di cura il futuro si preannuncia nero, dopo il dietrofront causato dal Covid rispetto ai progressi degli ultimi decenni: entro il 2030 si stimano 24 milioni di morti nel mondo l'anno per cause cardiovascolari, più di 66.000 in media al giorno e per un costo globale che passerà da circa 863 miliardi di dollari nel 2010 a oltre 1 trilione, più del Pil di Paesi Bassi, Svizzera, Svezia o Turchia.

La giornata mondiale del cuore

E allora in occasione della Giornata mondiale che il 29 settembre 2021 festeggia 20 anni con un bilancio da allerta rossa, si moltiplicano gli appelli alla prevenzione, primaria – messa al bando del fumo, sana alimentazione e attività fisica – ma anche secondaria con la gestione regolare delle visite e delle terapie. E serve una revisione dei modelli di cura che guardi a telemedicina e a un nuovo ruolo per il territorio.Più facile a dirsi che a farsi: la pandemia nei primi tempi del Covid ha letteralmente sbarrato le porte ai malati e ai potenziali pazienti: se non la riconversione dei posti letto, è stata la paura del contagio o la reale impossibilità di accedere agli ospedali a ritardare diagnosi e presa in carico tempestive, che per queste patologie sono salvavita. Ma la pandemia ha significato anche cercare disperatamente nuove strategie di assistenza e anche in questo caso le cure a distanza, su cui tanto punta il Piano nazionale di ripresa e resilienza al capitolo Salute, hanno conosciuto un decisivo cambio di passo.

Le due priorità

Sperimentazioni, progetti innovativi più vicini al paziente e alle sue esigenze sono cantieri ormai aperti su cui la cardiologia mondiale e italiana sta lavorando.Due le priorità per proteggere il cuore: ripartire all'istante con gli screening, le cure e le visite di controllo, e mettere le ali all'innovazione organizzativa. Il paziente fa la differenza: “Usa il cuore per restare connesso con il tuo cuore”, è lo slogan della Fondazione italiana per il cuore (Fic), che sollecita i cittadini a seguire un corretto stile di vita, a essere consapevoli dei possibili sintomi di malattia cardiovascolare e a restare sempre in contatto con il medico. “Il 75% degli eventi cardiovascolari ricorrenti potrebbe essere prevenuto”, afferma Paolo Magni, coordinatore del Comitato scientifico Fic e professore di Patologia presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari all'Università di Milano“. E lo sviluppo tecnologico può fare tanto - precisa la presidente Fic Emanuela Folco -. I network digitali hanno il potere di mantenere connessi i pazienti con le famiglie, gli amici, gli altri pazienti, i caregiver e i medici. Usiamo la tecnologia –per evitare che chi ha malattie cardiovascolari si senta isolato e solo. Al contempo, ognuno di noi è responsabile in prima persona dello stile di vita quotidiano e del riconoscimento di segni e sintomi che richiedono un accertamento medico”.

La prevenzione secondaria

Dai cardiologi ospedalieri dell'Anmco arriva poi la prima campagna nazionale di prevenzione secondaria “Non dimenticare il tuo core”, rivolta a chi abbia avuto un infarto o una rivascolarizzazione nell'ultimo anno e si avvicini alla scadenza del piano terapeutico: fino al 30 novembre - nel rispetto dei protocolli Covid - sarà possibile prenotare un controllo specialistico gratuito presso la Fondazione per il Tuo cuore con 110 cardiologi di 31 cardiologie impegnati in 27 città di 12 Regioni. E dove il virus ostacola ancora l'accesso si ricorrerà alla telemedicina. L'allerta negli ospedali è ancora alta ma i numeri della “pandemia del cuore” non consentono certo di abbassare la guardia, come spiega Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore e Direttore della Cardiologia all'Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania: “Il peso epidemiologico del Covid-19 ha portato a ridurre del 30-40% i ricoveri per sindrome coronarica acuta e per scompenso cardiaco, patologie che rappresentano da sole la gran parte dei ricoveri cardiologici, con un aumento di oltre 3 volte della mortalità per infarto miocardico Stemi, passata dal 4,1 al 13,7%. Ma le malattie cardiovascolari restano ancora oggi la prima causa di morte: questa riduzione delle attività di screening avrà ripercussioni importanti nei prossimi mesi e sicuramente anche per i prossimi anni. Da qui la Fondazione per il Tuo cuore di Anmco ha deciso di sostenere il maggior numero possibile di consulti cardiologici”.

La chance telemedicina

A fronte della difficoltà dei pazienti di accedere alle visite, durante la pandemia la maggior parte dei medici (90% degli specialisti e 95% dei medici di medicina generale) secondo uno studio IQVIA promosso da Sanofi in collaborazione con la Fondazione italiana per il cuore ha cercato di mantenere il contatto con i pazienti per telefono, via whatsapp ed email, per condividere esami clinici, monitorare le terapie e le condizioni di salute dei pazienti. Sono state perlopiù iniziative spontanee, messe in atto soprattutto con pazienti più giovani e con patologie croniche, ma - anche se meno di frequente – con pazienti più anziani. I medici vorrebbero proseguire: il 63% si augura possa definirsi in futuro un contatto da remoto più strutturato, prefigurando un nuovo modello integrato di presa in carico che preveda la possibilità di mantenere il contatto anche a distanza (per visite di controllo, verifica degli esami o rinnovo dei piani terapeutici), favorendo così una maggiore continuità di cura e alleanza terapeutica.Nelle Regioni ci si sta attrezzando con ambulatori digitali e piattaforme di telemedicina per garantire visite e consulti multispecialistici e garantire un'assistenza integrata e personalizzata. Mentre per sostenere il sistema e garantire l'accesso e la continuità di cura i cardiologi ospedalieri, ritengono necessario investire in personale (medici e infermieri), coinvolgere i medici di famiglia e gli specialisti territoriali nella gestione dei pazienti, sviluppare strumenti per seguire i pazienti a distanza.