Dopo il Covid: crescono i “matrimoni” tra studi (anche di avvocati)

Effetto Covid sulla compravendita degli studi professionali: in un anno, nonostante il lockdown, i mandati a vendere sono raddoppiati e ora, per la prima volta, anche gli studi legali medio-piccoli tentano la strada dell’aggregazione.

Sono questi, in sintesi, gli effetti della pandemia sul mercato dell’M&A tra studi professionali. Visti dalla prospettiva di MpO, società advisor per fusioni e aggregazioni, che assiste una gran parte delle operazioni sul mercato domestico, in particolare nella fascia di studi piccoli e medi.

Le cessioni

I numeri parlano chiaro: rispetto a una media di 30 mandati a vendere, acquisiti ogni anno dal 2012 al 2019, nel 2020 la società ne ha ottenuti 47 (nonostante i tre mesi di chiusura durante il lockdown). La tendenza alla crescita sembra confermarsi anche quest’anno: 33 le operazioni avviate fino a settembre, tre in più del totale registrato nei singoli anni precedenti.

Insomma la pandemia sembra aver dato una spinta a cedere o ad aggregarsi. Soprattutto da parte dei titolari, giunti quasi a fine carriera (età media 63 anni). «Attenzione - avverte Corrado Mandirola, co-fondatore e Ad di Mpo - la vendita non è quasi mai una fuga dalla professione, piuttosto un modo per migliorare la qualità della vita e del lavoro». Come? «Il cedente di fatto si riserva un ruolo attivo nel nuovo studio, sia per i rapporti con la clientela che per un’attività di consulenza strategica». In altre parole, spesso chi vende lo fa non per cessare l’attività, quanto per disfarsi dei tanti adempimenti burocratici (peraltro appesantiti dalla pandemia) e di gestione pratica dello studio e riservarsi la più stimolante consulenza di alto profilo.

Ma c’è anche una seconda fascia di venditori, con finalità del tutto diverse: «Circa il 40% dei nostri clienti vuole crescere, aggregarsi - spiega Alessandro Siess, socio co-fondatore e membro del Cda della società - anche perché per via della pandemia in molti tra commercialisti e consulenti del lavoro hanno capito che il mercato chiede realtà più strutturate, full service con tante specializzazioni».

Anche così si spiega l’incremento del fatturato medio degli studi in vendita: «Con il Covid ci aspettavamo richieste dalle piccole realtà monoprofessionali che più hanno sofferto - racconta Mandirola - mentre sono arrivati studi più grandi che hanno spinto il fatturato medio a 500mila euro, 40% in più degli anni precedenti».