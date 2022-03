Dopo il Covid la guerra: compagnie aeree in Borsa ancora in picchiata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo due anni pesanti per trasporto aereo fiaccato dalla crisi pandemica, con gli aerei a terra, le restrizioni e i bilanci in rosso, le compagnie speravano nel 2022 come l’anno della ripresa. Le prime settimane non erano iniziate bene segnate dalla nuova ondata della variante Omicron. Poi lo scoppio della guerra, l’invasione russa dell’Ucraina fino alle sanzioni con la chiusura degli spazi aerei in Russia, Europa e Stati Uniti.

L’industria aeronautica si è così trovata in mezzo a due fuochi incrociati...