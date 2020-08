Dopo il Covid19, il mondo dei trasporti non potrà tornare a essere quello di prima

Al tempo stesso ART ha svolto una attività di monitoraggio sui provvedimenti adottati per l'assegnazione dei servizi. Per quanto riguarda il tpl per esempio le Regioni sono tenute a consultare ART quando definiscono per legge i bacini ottimali, prima di affidarsi in gara, per verificare l'esistenza di economie di scala, ma anche per evitare bacini troppo grandi, con conseguente riduzione della concorrenza.

E' successo proprio in questi mesi, in cui ART ha contestato alla Regione Molise la definizione di un lotto unico regionale, considerato provvedimento restrittivo della concorrenza.Il Rapporto nella sua seconda parte, riporta una voluminosa quantità di dati tecnici ed economici su tutte le varie modalità di trasporto. Una lettura molto utile per capire cosa sta accadendo nel mondo dei trasporti in questi ultimi anni.

E allora leggendo scopriamo alcune cose. Che il traffico passeggeri in aereo in Italia è aumentato nei suoi 45 aeroporti, +4 % nel 2019 rispetto al 2018 (quasi 200 milioni di passeggeri), mentre cala il traffico merci. Abbiamo meno km di ferrovie ed autostrade per abitante rispetto ai paesi europei simili al nostro (Francia, Germania Spagna), ma li usiamo di più, con un maggior tasso di congestione.

L'utilizzo di queste modalità di trasporto è in crescita, mentre cresce poco lo sviluppo delle infrastrutture. In Italia abbiamo 1,8 km di autostrade per 10.000 vetture immatricolate, la Francia ne ha 3,6, la Germania 2,8, la Spagna 6,8. Un dato solo in parte spiegabile con le diverse densità abitative. In Italia abbiamo 3,06 km di ferrovie per 10.000 abitanti, la Francia ne ha 4,73, la Germania 4,35, la Spagna 3,29. Per quanto riguarda il tpl scopriamo che nel 2019 gli spostamenti casa lavoro e casa scuola nel 2018 sono ancora prevalentemente effettuati con l'auto (57%). La quota di spostamenti via bus è pari al 10% cui aggiungere l'11% degli spostamenti in treno. Piedi e bicicletta sono usati dal 19% della popolazione, in moto ci va il 3%.

Nel complesso gli spostamenti con vettori sostenibili nel 2018 (piedi, bici, mezzi del tpl) sono pari al 37,1 % degli spostamenti, purtroppo in calo rispetto al 2017 (37,9). Dato che probabilmente verrà aggravato nel 2020 a causa del Covid19.