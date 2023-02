Dopo la crescita per linee esterne, il private Equity Epiris mette in vendita Bonhams

Ascolta la versione audio dell'articolo



Epiris , la società di private equity che ha in portafoglio la casa d'aste Bonhams , ha in cantiere una possibile vendita, secondo quanto riferito da Bloomberg. L'acquisizione da parte di Epiris Fund II risale al lontano 2018 e dopo quasi cinque anni è giunto il momento di pensare al disinvestimento.

Al lavoro gli esperti di JPMorgan Chase & Co che, secondo indiscrezioni, hanno valutato il banditore londinese, circa 1 miliardo di dollari, pari al volume d'affari realizzato a fine 2022. In questi ultimi due anni, per raggiungere il traguardo, la casa d'asta ha avviato un piano strategico concentrato su una crescita per linee esterne che hanno decisamente aumentato la presenza in aree geografiche e il business.



I risultati 2022

Per la prima volta nella sua storia, Bonhams ha raggiunto un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari a fine 2022. La cifra include le vendite di Bonhams e della sua rete di arte e oggetti da collezione, auto di lusso e da collezione, realizzando un incremento del 27% su base annua da 816 milioni di $ del 2021. Questo volume d'affari è stato generato attraverso le 14 sale d’asta in tutto il mondo, con 34 uffici e oltre 60 dipartimenti e sono state effettuate 710 aste (325 aste dal vivo; 385 solo online) per un totale di 317.042 lotti venduti. Lo sviluppo è stato significativo in particolare nel digitale: il 91% dei lotti sono stati venduti attraverso canali online che rappresenta il 44% del valore. Oltre all’acquisizione di quattro case d’asta – tre in Europa e una negli Stati Uniti – il fatturato è stato realizzato per il 33% nel Nord America, per il 19% nel Regno Unito, il 33% nell'Europa continentale e nell'Asia-Pacifico il 16%. Nel 2022, il 52% degli acquirenti di Bonhams ha acquistato per la prima volta dalla casa d'aste. Sono state offerte collezioni private comprese le vendite white glove di Sir Michael Caine: The Personal Collection, di Sir Terence Conran: The Contents of Barton Court, la Personal Property of Justice Ruth Bader Ginsburg e The Robert & Jean-Pierre Rousset Collection di arte asiatica: un secolo di collezionismo. Altre importanti vendite da un unico proprietario includevano Siegfried & Roy: Masters of the Impossible; Stile e sostanza: la collezione di George e Charlotte Shultz e la collezione Claude de Marteau.

Tra i top lot del 2022 una Porsche 550 Spyder del 1955 (venduta per US $ 4.185.000), un paio di candelabri ottagonali blu e bianchi (venduti per 30.453.000 HK $/ 3.910.000 US $), «La femme en rouge au fond bleu» di Chaïm Soutine (venduta per 1.842.300 £ / 2.237.000 US $ ) e un raro bracciale Cartier con smeraldi e diamanti (venduto per 3.240.375 US $ ).

Le acquisizioni

Nel 2021 la strategia di acquisizioni ha puntato su The Market una piattaforma di aste digitali online e mobile specializzata nella vendita di auto e moto d’epoca e da collezione. Fondata nell’Oxfordshire nel 2017 da Tim Joslyn, l’azienda è cresciuta rapidamente e nel 2020 ha venduto veicoli per un valore di 13 milioni di sterline. Nel gennaio 2022 è stata la volta di Bukowskis, la casa d’aste leader nei paesi nordici fondata nel 1870 attiva sia digitalmente, attraverso il suo sito web e la sua app, sia di persona nella sua principale sala d’asta a Stoccolma. La presenza digitale di Bukowskis attira più di un milione di visitatori ogni mese e nel 2021 ha venduto 11 delle 15 opere d’arte più costose del mercato nordico.

Sempre nel 2022 in marzo è stata acquisito Skinner, uno dei principali banditori statunitensi con sede a Boston, Massachusetts, fondata nel 1962 dall’omonimo Robert Skinner, Jr. con l’obiettivo di costruire una casa d’aste di livello mondiale sulla storia del New England come centro artistico internazionale. Skinner tiene circa 80 aste ogni anno online e presso la sua principale sala d’asta a Boston, in categorie che vanno dai violini antichi ai dipinti contemporanei. Le vendite di Skinner hanno stabilito record per oggetti come un vaso della dinastia Qing, opere del pittore americano Fitz Henry Lane e una chitarra elettrica Gibson Explorer, e i suoi esperti appaiono regolarmente nella serie televisiva di lunga data della PBS, “Antiques Roadshow”.

A distanza di pochi giorni è stato acquistato Bruun Rasmussen, uno dei principali banditori d’asta scandinavi, quarta acquisizione per Bonhmans. Fondata a Copenaghen nel 1948 da Arne Bruun Rasmussen, il cui figlio Jesper ha presieduto l’azienda dal 1985 e continuerà come presidente emerito, e i cui nipoti Frederik e Alexa rimarranno coinvolti nell’attività. L’azienda ha sede nel quartiere Nordhavn di Copenaghen e conduce aste dal vivo nelle sale d’asta originali in centro, nonché aste online. Bruun Rasmussen vende più di 75.000 lotti ogni anno in un’ampia gamma di categorie, da mobili, dipinti e design moderno ad argento, tappeti e vino. L’attività è oggetto di una serie di documentari, “Auktionhuset”, trasmessa dal canale televisivo danese TV 2 FRI dal 2013.

Infine, l'ultima preda è stata catturata in Francia con l'acquisizione di Cornette de Saint Cyr, una delle principali case d’aste francesi. Fondata a Parigi nel 1973 da Pierre Cornette de Saint Cyr il cui figlio Arnaud guiderà l’azienda, che dopo l’acquisizione è stata ribattezzata Bonhams Cornette de Saint Cyr. Dalle sue sale di vendita a Parigi e Bruxelles, l’azienda ha effettuato 70 vendite nel 2021 in un’ampia gamma di categorie tra cui gioielli e moda, design e mobili, e in particolare arte contemporanea e moderna, nonché arte asiatica.