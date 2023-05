Dopo le crisi bancarie USA, la riforma che serve in Italia

2 sollecitare offerte di acquirenti per tutta o parte di essa, mettendoli in concorrenza;

3 negoziare la suddivisione dei costi fra essi e l’autorità stessa;

4 scegliere la soluzione di minor costo.

Per far questo essa deve disporre di mezzi finanziari, provenienti in primo luogo da fondi interbancari e poi se necessario dai fondi pubblici salvo rivalersi poi sul sistema bancario. In Europa, il Meccanismo di risoluzione unico (Mru) non ha né le strutture, né i poteri, né i mezzi finanziari per affrontare e risolvere le crisi bancarie in questo modo. La legislazione gli assegna un potere decisionale sul quarto punto di cui sopra, ma senza i primi tre il meccanismo non può funzionare a dovere.

Va anche ricordato che in nessun caso la Fdic può assumere partecipazioni o rischi su banche in attività, se non nel quadro di un’operazione di risoluzione a seguito della quale la banca come

tale esce dal mercato.