Dopo decreto flussi e stretta sulle ong, il Governo punta su rimpatri e pene dure agli scafisti

Accordi con i paesi di provenienza dei migranti

L’intesa con Bruxelles sarebbe dietro l’angolo: stipulare accordi con i Paesi di provenienza privilegiando con meccanismi premiali (per esempio un aumento delle quote sui flussi regolari) chi è più virtuoso, ovvero chi combatte in maniera più efficace le partenze illegali dai propri territori.

Il caso Tunisia

Un esempio sul piano pratico riguarda operazioni come quella messa in atto in queste ore dalle forze di polizia tunisine, che hanno arrestato 65 persone di varie regioni dell’Africa subsahariana, risultate essere in condizione “irregolare” dopo essersi introdotte illegalmente in Tunisia. Inoltre secondo l’Italia e gli altri quattro Paesi del Mediterraneo, proprio gli Stati membri con maggiori pressioni migratorie irregolari dovrebbero - secondo il documento finale stilato al vertice di Malta - beneficiare di una deroga alla procedura di frontiera obbligatoria e «poter decidere in merito all’applicazione di tali procedure in base alla loro capacità e alla prospettiva di rimpatri».

Solidarietà permanente e obbligatoria sui ricollocamenti

Riguardo ai ricollocamenti dei migranti, a Bruxelles verrà anche chiesto con forza di «istituire un meccanismo di solidarietà permanente e obbligatorio che tenga conto delle reali esigenze degli Stati membri».

Zuppi: chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative

Sul tema delle migrazioni torna a parlare anche il cardinale Mattreo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente dei vescovi italiani, secondo il quale «l’accoglienza è l’unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto. Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri. Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza». Secondo il cardinale, che è stato intervistato dal Sir, «non ci sono alternative. Quello all’emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini, prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame. Mettere in contrapposizione questo con il nostro futuro, significa non volere il futuro. L’accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente».