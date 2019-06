Dopo-Draghi, la Bce alla (difficile) ricerca del candidato perfetto Le qualità attribuite all’attuale presidente, i giochi di potere tra i governi e la partita in contemporanea per le più alte cariche dell’Unione Europea complicano l’individuazione del prossio governatore: la rosa dei candidati è ristrettissima dalla nostra corrispondente Isabella Bufacchi

6' di lettura

FRANCOFORTE - Olivier Blanchard, economista di fama mondiale del think tank Peterson Institute for International Economics e menzionato nei corridoi di Bruxelles tra la ristrettissima rosa di outsiders candidabili alla presidenza della Bce, ha detto a Sintra di Mario Draghi quello che già Larry Summers aveva riconosciuto all’attuale presidente della Bce: pragmatismo, creatività e un eccezionale fiuto politico. Un mix estremamente raro e che rende ardua la ricerca di uno nuovo numero uno di una delle più potenti banche centrali al mondo. Senza contare altre qualità che sono attribuite a Draghi: c’è chi mette in luce la sua competenza ai massimi livelli in temi economico-finanziari, chi la sua invidiabile capacità di comunicare chiaramente con i mercati e mantenere unito con la sua leadership lo staff della Banca, chi enfatizza la sua risolutezza e lungimiranza nel crisis management.

Mario Draghi con Emmanuel Macron al Consiglio Ue del 21 giugno scorso

Ma non è solo questo che sta rendendo la scelta del successore di Draghi un’impresa complicata: da un lato lo scontro di potere sull’Eurozona tra Emmanuel Macron e Angela Merkel, in atto da mesi, si è inasprito ora sul ventaglio delle nomine europee tra le quali quella della Bce; dall’altro lato esistono molteplici pro e contro che complicano l’ascesa di qualsiasi candidato tra quelli menzionati finora. Sebbene le decisioni di politica monetaria ampiamente accomodante della Bce siano state da tempo prese all’unanimità (forward guidance, tassi negativi, QE e poi riacquisto dei titoli, TLTRO) mettendo sullo stesso piano tutti i partecipanti del Consiglio direttivo come un’unica squadra molto unita, e sebbene sia ampiamente risaputo che in Bce la “nazionalità” non conta, nessun candidato a ben guardare ha il cv perfetto per il ruolo.



La tesi, sostenuta da Berlino, che sia arrivato infine il turno di una presidenza affidata alla Germania non trova tutti d’accordo. Tuttavia, dato che dalla nascita dell’euro i presidenti in Bce sono stati di nazionalità olandese (Wim Duisemberg), francese (Jean-Claude Trichet) e italiana (Mario Draghi) e che l’attuale vicepresidenza è spagnola (Luis de Guindos), ha una sua validità l’argomento secondo il quale l’unico Paese big dell’area dell’euro rimasto fuori dal giro è la Germania. Il candidato naturale per la presidenza della Bce, l’attuale presidente della Bundesbank Jens Weidmann, 50 anni, è stato notoriamente l’unico nel Consiglio direttivo a votare contro le OMT del whatever-it-takes di Draghi, e ad aver dato voto contrario a due tagli dei tassi nel 2013, alla prima serie di TRLTO e al QE dell’Asset purchase programme.

Questo lo rende agli occhi di molti il candidato meno adatto per guidare la Bce, anche se solo in nome della continuità: Weidmann ha ammorbidito verbalmente le sue posizioni di recente, perché un’alternativa sembra non esserci. Claudia Buch, la numero due alla Buba, non ha chances. A volte viene nominato il tedesco Klaus Regling, direttore responsabile del meccanismo di stabilità ESM, come successore a Draghi ma oltre al suo tipo di competenze, la sua età (in ottobre compie 69 anni) lo rende poco adatto a un mandato molto impegnativo e che dura otto anni. La stessa obiezione, quella dell’età, viene utilizzata per smontare la candidatura del finlandese Erkki Liikanen, pressoché coetaneo di Regling. Liikanen, che in Bce hanno avuto modo di apprezzare e conoscere bene come governatore della Banca centrale finlandese dal 2004 al 2018 (“non ha mai preso posizioni contrarie a qualsiasi strumento non convenzionale” si dice di lui), inizierebbe la guida della Bce a 69 anni e finirebbe il mandato a 77 anni, divenendo il più anziano di tutti i presidenti Bce: ha già detto che per lui questo non è un problema.



Se la scelta del numero uno della Bce dovesse ricadere su un Paese di medie dimensioni, rispetto ai quattro Pil più grandi di Spagna, Italia, Francia e Germania, allora ad Helsinki avrebbe più possibilità Olli Rehn, 57 anni, dal 2018 presidente della Banca centrale finlandese con un passato da crisis manager avendo svolto un ruolo centrale durante la crisi del debito sovrano europeo come Commissario Ue responsabile per l’euro. Di lui si dice che sia il candidato preferito da Draghi attualmente, che non abbia problemi a indossare i panni della colomba e portare avanti politiche ultra accomodanti e usare strumenti non convenzionali, se e quando necessari. Con un occhio al sistema bancario, avendo la Finlandia attraversato una gravissima crisi bancaria in passato.