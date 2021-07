Dopo Dubai, «Il Borro» di Ferragamo porta la Toscana nel cuore di Londra

Che previsioni avete per il 2021?

Siamo positivi. Molteplici fattori ci portano ad esserlo, ma non possiamo abbassare la guardia. È importante non lo facciano gli operatori del settore e i clienti stessi. La pandemia ha portato a un notevole cambiamento di abitudini e di desiderata. Le mete preferite sono diventate quelle che maggiormente assicurano elevati standard igienico-sanitari, distanziamento sociale, privacy e la possibilità di stare in luoghi all'aperto. La natura stessa de Il Borro e le accortezze messe in atto per dare maggiore sicurezza all'ospite, ci fanno essere positivi. Anche per la commercializzazione dei nostri vini sembra un momento positivo: da un lato la ripartenza del settore horeca, dall'altro le nuove abitudini del consumatore privato, che è diventato più confidente nell'acquisto di vini tramite il web.

Avete nuovi progetti per una reazione a una transizione così complessa?

L’anno scorso ci ha visto maggiormente concentrati sull'azienda stessa, sul suo potenziale e anche un po’ sulla sperimentazione, che ci ha portato a mettere in atto grandi novità. Il rispetto e la valorizzazione del territorio in cui siamo inseriti è parte stessa del nostro Dna e quest'anno abbiamo voluto che anche la filosofia di ristorazione ne fosse piena espressione. Così tutti i nostri ristoranti propongono solo piatti realizzati con prodotti locali, toscani e dell'azienda stessa. Un modo per abbattere le emissioni di CO2 legati al trasporto, rispettare la stagionalità e i cicli produttivi naturali ed evitare coltivazioni e allevamenti intensivi. In azienda coltiviamo verdure biologiche, alleviamo all'aria aperta e a terra galline nostrali per la produzione di uova biologiche, produciamo olio extravergine di oliva biologico, miele biologico e abbiamo iniziato le produzioni di farine e pasta biologiche a partire dalle coltivazioni dei nostri cereali. Alcuni piatti sono completamente realizzati con solo prodotti coltivati in azienda, naturalmente abbinati ad uno dei nostri vini.

Come prevedete possa andare la stagione che sta iniziando?

Siamo in un momento delicato, di ripartenza, in parte inusuale ma da cui dobbiamo saper cogliere la miglior parte che ci possa essere. Non siamo assillati dal mercato perso, quello dei “voli intercontinentali”, ma fortemente concentrati sugli ospiti di ritorno e quelli nuovi. Abbiamo una maggiore affluenza di clienti italiani ed europei, interessati alla Toscana e all'autenticità dell'esperienza che possono vivere a Il Borro. Non ci facciamo sopraffare dai numeri, continuiamo a lavorare per garantire ai nostri ospiti e al nostro staff un soggiorno piacevole e sempre in sicurezza. L'obiettivo non devono essere i numeri di questa stagione, ma deve essere lungimirante e volto ad evitare ulteriori restrizioni.

Avete nuovi progetti in termini di internazionalizzazione?

Stiamo lavorando sul concetto di Made-in-Tuscany, sull'esaltazione di questa terra meravigliosa, dai prodotti tipici, ai materiali naturali, così come all'artigianato. Nel 2013 abbiamo aperto il primo Il Borro Tuscan Bistro a Firenze, sul Lungarno Acciaioli. Una vetrina non soltanto della nostra tenuta, con la presenza di prodotti, ma della regione in generale. Un concetto che abbiamo voluto ampliare e che ci ha portato nelle sponde della Turtle Lagoon, a Dubai, con il secondo ristorante firmato Il Borro Tuscan Bistro, per 5 anni consecutivi premiato come miglior ristorante e miglior ristorante italiano, motivo di orgoglio notevole. A brevissimo saremo in uno dei più caratteristici quartieri di Londra, Myfair… è una sfida elettrizzante, su cui poniamo grandi aspettative.

E iniziative focalizzate sul digitale? Qual è la quota di mercato online per la vostra azienda?

Questi 18 mesi di chiusura ci hanno fatto riflettere molto sul potenziale del digitale e su quanto ancora si possa fare. Da subito ci siamo indirizzati al mercato online, non nuovo per noi, ma non troppo focalizzato. Abbiamo curato rapporti e relazioni con privati, organizzato tasting, webinar, virtual tour… tutto volto a creare maggiore empatia con il cliente, una migliore brand experience, senza focalizzarsi molto sulla mera vendita. Ci è mancato il contatto diretto in azienda, nell'incontro con i ristoratori e abbiamo voluto ricrearlo seppur da remoto.