Dopo due anni di pandemia ecco come è cambiato la zaino del lavoratore ibrido

Un cambio di configurazione. Un informatico definirebbe così il rientro al lavoro. Dopo due anni di smart working non si tornerà da un giorno all'altro alla vita lavorativa di prima. Anzi, dopo l'ultimo provvedimento del Governo che a sorpresa ha esteso il lavoro agile per molti lavoratori solo da primo luglio, potrà dirsi completato il ritorno alla “normalità”.

Per chi lavora in ufficio o nel terziario avanzato però qualcosa è cambiato e forse definitivamente. E' cambiato il nostro mindset, il nostro modo di pensare il lavoro e gestire il nostro tempo, alcuni di noi in modo irreversibile sono diventati dentro lavoratori ibridi. E non torneranno più indietro.

Come ha scritto Microsoft nella nuova edizione del Work Trend Index è cambiata la scala di valori: il 54% degli italiani sono ora più propensi a dare priorità alla salute e al benessere e il 37% è disposta a prendere in considerazione un nuovo lavoro nel prossimo anno. In questo scenario il 49% dei dirigenti ritiene che la principale sfida dell'era del lavoro ibrido sarà la capacità di ingaggiare i dipendenti. Siamo di un fronte anche in Italia anche se in minore rispetto all'estero a un “Great Reshuffle” con il 37% dei lavoratori dichiara che probabilmente prenderà in considerazione un nuovo lavoro nel prossimo anno.

Il gigante di Redmond lo dice in modo interessato perché punta molto sul business dell'hybrid worker. La media settimanale di tempo trascorso in riunioni su Teams che è il suo software di videoconferenza a livello globale è aumentata del 252% da marzo 2020. Inoltre, Microsoft come molti altri stanno credendo con tutto loro stessi nel metaverso e quindi nella possibilità di lavorare a distanza in un universo digitale in tre dimensioni a forma di videogioco. In qualche modo e in qualche forma accadrà è certamente vero che per il lavoratore ibrido del presenta sarà una sfida del futuro prossimo venturo che comporterà in nuovo cambio di configurazione.

Nell'attesa di incontrarsi tutti quanti in una azienda virtuale, dentro un ufficio virtuale con dei nostri avatar altrettanto virtuali ecco cinque oggetti che ogni lavoratore ibrido potrebbe desiderare per garantire che il proprio lavoro sia il più fluido e produttivo possibile. Precisiamo subito che qualcosa rispetto alla primo anno di pandemia è cambiato.