Dopo e Europee, tutte le tappe che portano alla nuova commissione Ue

16 settembre: l’elezione dei commissari Ue

Probabilmente il 16 settembre il Parlamento Ue inizierà la procedura di esame dei candidati alla composizione della nuova Commissione. Entro il 24 ottobre il Parlamento approverà il nuovo esecutivo comunitario (formato da un Commissario per ognuno dei 28 stati della Ue, compreso il presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ). Il 17-18 ottobre, nel Consiglio europeo di Bruxelles i capi di Stato e di governo della Ue prenderanno atto della futura compagine della Commissione e nomineranno l’Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, di comune accordo con il presidente della Commissione.

1° novembre: entra in carica la nuova Commissione

Il 1° novembre entrerà ufficialmente in carica la nuova Commissione. Sempre il 1° novembre entrerà incarica anche il successore di Mario Draghi al vertice della Bce. L’ultimo avvicendamento è previsto per il 1° dicembre, quando entrerà il carica il nuovo presidente del Consiglio europeo, il cui ruolo è di coordinare i lavori dell’organismo stesso.