Dopo Expo, al via l’area Mind: investimenti da 2,5 miliardi Lendlease inaugura i lavori a West Gate, dove arrivano 500 abitazioni, uffici e hotel. Riciclato il 98% del materiale dallo smantellamento delle costruzioni di Expo di Paola Dezza

Si accelera sulla tabella di marcia con sei cantieri che in contemporanea disegnano Mind (Milano Innovation District), il mega-progetto che gli australiani di Lendlease stanno realizzando nell’ex sito Expo a Milano. In loco l’ospedale Galeazzi è arrivato ormai al tetto e le facciate dell’edificio sono realizzate fino all’11esimo piano, intanto si prepara l’area che accoglierà il campus dell’Università Statale, gara vinta a dicembre 2020 proprio dal gruppo australiano, e si avviano i lavori degli investimenti privati della stessa Lendlease, abitazioni, uffici, hotel e il recupero di alcuni padiglioni che furono dell’Esposizione universale.

Il Covid-19 non ha fermato quindi il cantiere, se non per i mesi di lockdown della scorsa primavera, e le attività decisionali per realizzare il nuovo polo.

La rigenerazione urbana dell’intera area una volta a regime porterà alla realizzazione di una cittadella con diverse funzioni pubbliche, dall’ospedale citato allo Human Technopole e al Campus scientifico della Statale, funzioni gestite da Arexpo, e aree private, in capo a Lendlease, di cui proprio in questi giorni sono partiti i lavori.

«Ho paura a dirlo, ma viaggiamo nei tempi stabiliti per il progetto – racconta al Sole24Ore Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease -. Le aziende che hanno sottoscritto il memorandum of understanding (circa un centinaio), dalla farmaceutica alle telecomunicazioni, fino alla logistica, stanno già lavorando per trovare alleanze e realizzare la Federated Innovation che abbiamo identificato (un modello che aggrega aziende private che, beneficiando dell’ecosistema di Mind, svilupperanno progetti di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future, come riporta il sito della società)».

Sul fronte finanziario entro l’anno verrà costituito il primo fondo immobiliare che avrà in pancia il progetto per cui Lendlease ha avuto la concessione per la durata di 99 anni da Arexpo, società proprietaria dei terreni e partecipata da Mef, Regione Lombardia, Comuni di Milano e di Rho, Fondazione Fiera Milano e Città Metropolitana di Milano.