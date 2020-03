Dopo la Fed il petrolio aspetta altri tagli: quelli Opec Le quotazioni del barile non hanno beneficiato del taglio dei tassi di interesse Usa. Ora tocca all’Opec Plus, che però dovrà riuscire a superare le attese del mercato di Sissi Bellomo

La Federal Reserve si è già mossa per reagire al coronavirus, l’Opec Plus lo farà tra oggi e domani, in un vertice che si svolgerà in chiave ridotta per il timore di contagio. Ma i mercati petroliferi (come del resto le Borse) ancora non si fidano del tutto.

Dopo il blitz delle autorità monetarie Usa solo l’oro si è rimesso a correre con decisione, guadagnando oltre il 3% e tornando a sfiorare 1.640 dollari l’oncia. Le quotazioni del petrolio invece, dopo una breve fiammata, hanno finito col cancellare i rialzi: il Brent per maggio, che si era spinto a 53,90 dollari al barile grazie alla Fed, ha chiuso la seduta poco mosso intorno a 52 dollari.

Il taglio dei tassi di interesse in fin dei conti non serve se il crollo dei consumi energetici, come la frenata dell’economia, dipendono da un virus: nonostante la Fed gli aerei non torneranno presto a volare come prima, né il traffico intaserà di nuovo da un giorno all’altro le città in quarantena.

Altri tagli, quelli della produzione petrolifera, potrebbero essere più efficaci nel sostenere il prezzo del barile. Ma solo a patto che l’Opec Plus riduca le forniture in greggio in linea con la contrazione della domanda.

L’intervento dovrà superare le attese del mercato ed è proprio l’effetto sorpresa che la coalizione sta forse cercando, perché finora non si profila nulla di eclatante: il Joint Technical Committee (Jtc), tornato a riunirsi ieri, ha raccomandato un taglio extra tra 600mila e un milione di barili al giorno nel secondo trimestre, di fatto riproponendo – sia pure come opzione «minima» – la stessa misura che aveva consigliato un mese fa, quando il coronavirus colpiva solo la Cina.