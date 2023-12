Dopo la Fed scattano i realizzi sulle banche, pesanti Banco Bpm e Bper Banca

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta negativa per il comparto bancario a Piazza Affari in scia alla decisione della Fed di lasciare invariati, per la terza volta di fila, i tassi di interesse. A pesare anche l’apertura del presidente della Banca Centrale americana, Jerome Powell, di procedere con possibili tre tagli nel 2024. Tradizionalmente gli istituiti di credito patiscono gli effetti di tagli del costo del denaro che è una delle voci, tramite il margine di interesse, che più ha contribuito negli ultimi anni a far andare bene i conti.

Così in coda al listino milanese si muovono Banca Pop Er, Banco Bpm eUnicredit. In territorio negativo ancheBanca Mps, mentre è poco mossa Intesa Sanpaolo. Questo incide anche sull'andamento del listino italiano e spagnolo che possiedono in pancia il maggior numero di titoli bancari quotati. Non a caso, nonostante le performance positive delle borse europee, Milano e Madrid sono le meno brillanti (FTSE MIB e IBEX 35). Sul listino spagnolo tengono Bbva e Banco Santander, scivolone per Caixabank e Banco De Sabadell.

In termini generali da registrare un report di S&P nel quale si evidenziano i rischi crescenti che si profilano dal 2024 in poi: «Le esposizioni delle banche della Ue ai debiti sovrani ammontavano a luglio 2023 a 2.300 miliardi di euro e nel 2024 sono destinate ad aumentare poichè il fabbisogno di finanziamento netto e lordo degli Stati è e rimarrà elevato e perchè le banche centrali hanno interrotto i programmi di acquisto di titoli di Stato».