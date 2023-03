Dopo il Friuli, il Blues di Trenitalia arriva anche in Calabria

I punti chiave Le caratteristiche del nuovo treno

Il piano del Friuli Venezia Giulia

Il debutto in Calabria

Mercoledì in Friuli Venezia Giulia, oggi (giovedì 30 marzo 2023) in Calabria. Il Blues, nuovo treno ibrido prodotto da Hitachi Rail per il servizio regionale di Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato), mette in fila due debutti consecutivi. In Friuli il nuovo treno circolerà inizialmente sulle linee Trieste-Gorizia-Udine-Sacile e Trieste-Cervignano-Udine. In Calabria, il Blues sarà in funzione lungo la tratta Reggio Calabria-Catanzaro. Con l’arrivo del Blues in Calabria, dopo l’avvio del servizio passeggeri in Sicilia, Toscana, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, prosegue l'impegno di Hitachi Rail con Trenitalia nella mobilità sostenibile e nel dotare il Paese di una nuova flotta di treni all’avanguardia per quanto riguarda l’impronta ecologica e il comfort.

Le caratteristiche del nuovo treno

Con la particolarità di avere una tripla alimentazione che lo rende perfettamente adattabile ad ogni tipo di linea ferroviaria, il Blues si contraddistingue per poter viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con pantografo su quelle elettrificate, e con batterie, sia per la marcia in modalità ibrida che per percorrere tratte urbane in ingresso e in uscita dalle stazioni o durante la sosta nelle stazioni stesse, evitando quindi l’uso di carburante.

Le batterie inoltre contribuiscono a migliorare ulteriormente le normali prestazioni in termini di potenza. La modalità di marcia ibrida, che combina opportunamente le fonti di energia anche recuperandola durante i rallentamenti e le frenate, oltre allo spegnimento dei motori nelle fasi di arrivo, sosta e ripartenza dalle stazioni, permette di ottenere una riduzione fino al 50% del consumo di carburante e dell'impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2, rispetto agli attuali convogli diesel, e al contempo, una maggiore silenziosità apprezzata nelle fasi di sosta in stazione.

L’attenzione all'ambiente è presente sin dalla fase della progettazione del treno: sono stati scelti materiali riciclabili al 95%, materie prime provenienti dal riciclo, tecnologie di bordo che permettono di ridurre al minimo i consumi energetici.

Il piano del Friuli Venezia Giulia

L’introduzione dei Blues in Friuli Venezia Giulia rientra nell’ampio piano di investimenti complessivi, pari a circa 400 milioni di euro, finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore dei pendolari. Una pianificazione che include oltre 270 milioni per il rinnovo della flotta (di cui 137 milioni a carico di Trenitalia e 133,4 milioni di risorse statali assegnate a Regione Friuli Venezia Giulia).