Cripto-crack, dopo Ftx anche BlockFi getta la spugna. Tra i creditori la Sec

L’elenco del “Chapter 11” si arricchisce. Anche BlockFi, fino a qualche mese fa una delle più accreditate piattaforme dove depositare cripto in cambio di interessi utilizzata anche da molti cripto-investitori italiani, ha avviato la procedura di bancarotta negli Stati Uniti. «Questa azione segue gli eventi scioccanti che circondano Ftx e le entità societarie associate. Una decisione difficile ma necessaria che ci porta a sospendere la maggior parte delle attività sulla nostra piattaforma».

Nella richiesta di soccorso presentata alla corte del New Jersey emerge come BlockFi abbia oltre 100mila creditori, con asset incagliati compresi tra 1 e 10 miliardi di dollari. Il creditore più grande che emerge dal faldone della bancarotta è Ankura trust company, con un’esposizione di 729 milioni. Seguono nell’ordine Ftx - con una linea di credito di 275 milioni - e la Sec (l’equivalente della Consob per gli Usa) con 30 milioni.

Perché il credito della Sec

Il credito della Sec è relativo a un accordo da 100 milioni raggiunto al termine di un’indagine conclusa a febbraio che ha poi consentito alla società di continuare ad offrire regolarmente interessi sui cripto-depositi. La scorsa primavera Ftx - l’exchange fondato dal controverso Sam Bankman-Fried che ha dichiarato bancarotta l’11 novembre innescando un effetto domino tra le piattaforme di compravendita di criptovalute - aveva esteso una linea di credito a BlockFi per supportarla durante le gravi difficoltà emerse dopo il crack di Terra/Luna che aveva mandato gambe all’aria il fondo hedge Three arrows capital e la piattaforma di lending e depositi Celsius.

Senza il sostegno di Ftx probabilmente BlockFi sarebbe fallita qualche mese fa. L’appuntamento con il “Capitolo 11” è stato solo rimandato di qualche mese, dopo che in effetti è venuto a mancare il supporto di Ftx, a cui BlockFi si era legata a doppio file. Per i clienti - che già da un mese non potevano più prelevare le proprie cripto - si apre ora l’incerto capitolo rimborsi tipico di una fase di ristrutturazione/liquidazione. A tal proposito va tenuto conto che BlockFi ha 256,9 milioni di dollari in contanti, che dovrebbero fornire liquidità sufficiente per supportare determinate operazioni durante il processo di ristrutturazione, secondo un comunicato stampa della società.

Un processo «trasparente»

«Con il crollo di Ftx, il team di gestione e il consiglio di amministrazione di BlockFi sono immediatamente intervenuti per proteggere i clienti e l’azienda - spiega Mark Renzi del Berkeley research group, consulente finanziario dell’azienda -. Fin dall’inizio, BlockFi ha lavorato per plasmare positivamente il settore delle criptovalute e far progredire il settore. BlockFi attende con impazienza un processo trasparente che raggiunga il miglior risultato per tutti i clienti e le altre parti interessate».