Dopo la fuga, i primi rientri: gli studenti tornano a cercare casa Il capoluogo si conferma la città più cara nonostante i prezzi siano fermi al 2019

Il capoluogo si conferma la città più cara nonostante i prezzi siano fermi al 2019

Zaino in spalla. Riaprono gli atenei e tornano anche loro, gli studenti a cercar casa. Con quasi 2 mesi di ritardo – complici l’incertezza sul covid e le riaperture di scuola e università – a Milano le agenzie iniziano a rilevare i primi contratti firmati da studenti in cerca di appartamenti, stanze singole e doppie.

«Fino a 2 settimane fa quasi nulla – ha detto Alessandro Urbani, fondatore di Roomie (che gestisce circa 700 appartamenti long rent a Milano). Poi, i primi di settembre le manifestazioni di interesse hanno inziato a trasformarsi in cobtratti. Questa settimane sono già decine al giorno. Un anno fa avevamo un tasso di occupazione di circa il 95%. Ad agosto eravamo al 50% di contratti ancora in piedi (l’altra metà era stata oggetto di recesso). Oggi la percentuale di sfitto che abbiamo è ancora al 35%. I primi a tornare sono stati gli studenti del Politecnico (che hanno una componente laboratoriale che non può essere soddisfatta dalla didattica a distanza). Poi, gli atenei stanno puntando sulla “presenza” delle matricole. A questo punto, chi si muove ora ha la possibilità di avere più scelta e firmare per la casa migliore. Più si attende, meno opzioni resteranno». A questo punto, se gli studenti rientrano i, punto interrogativo sono i lavoratori. «Il 30-40% dei nostri inquilini sono lavoratori. Il proseguimento dello smart working – ha concluso Urbani – fino all’autunno inoltrato, pone in dubbio il loro ritorno. Ma ora è prematuro fare stime».

«Didattica a distanza, smart working e South working hanno fatto registrare quest’anno un boom dell’offerta di stanze e posti letto che in alcuni casi, come a Milano, è risultata sinora quasi quadruplicata rispetto al 2019 – ha recentemente sottolineato Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it –. Studenti e lavoratori che sceglievano soluzioni abitative transitorie, hanno preferito abbandonare momentaneamente le città, per spazi più ampi e risparmi sull’affitto».

Vuote ma costose

In questi mesi, Milano è stata la città record per quanto riguarda la disponibilità di stanze: +290% su base annuale, seguita da Bologna (+270 per cento). Il capoluogo lombardo si conferma la città più cara in cui vivere da fuori sede, nonostante i prezzi delle singole siano rimasti praticamente fermi rispetto al 2019 (565 euro al mese) e quelli dei posti letto in doppia abbiano subito un ribasso del 7% (345 euro).

A questo punto , gli operatori ritengono che un crollo dei prezzi , soprattutto a Milano dove il mercato era diventato inarrivabile se comparato agli stipendi medi italiani, non è realistico.