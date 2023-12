Dopo Generali e Axa, ispettori Ivass in Unipol

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo Generali e un passaggio in Axa, è arrivato il turno del gruppo Unipol. A quanto appreso, Ivass ha infatti bussato alla porta della galassia assicurativa la scorsa primavera. Dalla società, in proposito, arriva la conferma della presenza degli ispettori nei propri uffici.

Gli ispettori dell’Ivass

La ragione? Una ricognizione sul sistema di governance del gruppo. Ricognizione che sarebbe ancora in atto e che dovrebbe proseguire almeno per tutto il prossimo mese di gennaio. Sotto la lente sarebbero finiti tutti gli organismi che contribuiscono al governo della compagnia, dai comitati al cda passando ovviamente per le figure di vertice. Con il rinnovo dei consigli nella primavera del 2022 sia a monte che a valle, dunque sia in Unipol che UnipolSai, è cambiato l’assetto di controllo. In particolare, lo storico ceo, Carlo Cimbri, è diventato presidente della holding assicurativa e della controllata, mentre Matteo Laterza ha assunto la carica di direttore generale in Unipol e di amministratore delegato in UnipolSai. Un nuovo governo che ora sarebbe finito al vaglio dell’Autorità da qualche tempo particolarmente attenta alle dinamiche di governance, come ha dimostrato la lunga ispezione negli uffici del Leone di Trieste, a valle dello scontro tra i soci. Ispezione che a suo tempo non ha portato ad alcuna sanzione ma ad una serie di rilievi.

Nuove regole sulla governance

D’altra parte, con il regolamento del luglio 2018, Ivass ha voluto definire un quadro chiaro a proposito delle regole da rispettare in materia di gestione dei gruppi assicurativi. E lo ha fatto con l’obiettivo «di garantire una struttura organizzativa adeguata (anche in termini di sistema di gestione dei dati e sistemi informatici), una chiara assegnazione e ripartizione dei compiti e responsabilità, un’adeguata dialettica tra i diversi attori del sistema, nonché il rafforzamento della centralità dell’organo amministrativo in termini di ultimo responsabile del sistema di governance», come è scritto nella relazione a corredo del regolamento. In quest’ottica, ha deciso di definire anche il ruolo del presidente che, «in linea con la disciplina dettata nel comparto bancario», deve «assicurare il buon funzionamento dell’organo collegiale, favorendo la dialettica interna tra componenti delegati e privi di deleghe e assicurando l’adeguato bilanciamento dei poteri; coerentemente con i compiti in materia di organizzazione dei lavori dell’organo attribuitigli dal codice civile, il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale». (L.G.)