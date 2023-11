Dopo Gpt e Bard ecco Q, il chatbot per le aziende di Amazon Web Services

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quali sono le ultime linee guida per l’uso del logo?” Quante volte in azienda ci si è dovuti confrontare con una domanda di questo tipo, che ci ha fatto perdere ore fra documenti, report, telefonate, email. I lavoratori passano una parte significativa del loro tempo a imparare come funzionano le cose attraverso la documentazione, i forum pubblici e le conversazioni con i colleghi.

La mattina del 28 novembre, ora di Las Vegas, il CEO di Amazon Web Service Adam Selipsky ha annunciato a Re:Invent, evento di AWS, l’arrivo di un servizio completamente nuovo per le aziende: Amazon Q , un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale per i clienti AWS. Un sistema – ha spiegato Selipsky - in grado di fornire riposte (come quella alla domanda iniziale) chattare facilmente, generare contenuti e intraprendere azioni utilizzando i dati e le competenze presenti in azienda, perché è stato addestrato sulla base di 17 anni di dati di AWS.

Pensiamo a una sorta di ChatGPT però progettato per essere su misura per la nostra azienda: finora era una fantasia. Le applicazioni usate in ambito aziendale non potevano lavorare sui dati aziendali, sui clienti, sulle operazioni o sui dati deii dipendenti di un’organizzazione.

Inoltre, queste soluzioni non sono state inizialmente costruite con le caratteristiche di sicurezza e privacy di cui le organizzazioni hanno bisogno per consentire ai dipendenti di utilizzarle in modo sicuro nel loro lavoro quotidiano.

Per questo motivo AWS ha creato Amazon Q, che conosce invece è progettato per conoscere perfettamente come la nostra realtà lavora e come sono suddivise le mansioni al suo interno e che quindi è in grado di fornire informazioni e consigli ai dipendenti per semplificarne le attività, accelerare il processo decisionale e la risoluzione dei problemi e contribuire a stimolare la creatività e l’innovazione sul lavoro.

Il mantra è sempre lo stesso: aumentare la produttività e ridurre i costi. Grandi nomi come Accenture, Amazon, BMW Group, Gilead, Mission Cloud, Orbit Irrigation e Wunderkind sono tra i clienti e i partner già entusiasti di utilizzare Amazon Q, si legge in una nota stampa di AWS.

Come funziona Q

Con oltre 40 connettori integrati per le fonti di dati più diffuse, tra cui Amazon S3, Dropbox, Confluence, Google Drive, Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow e Zendesk, oltre alla possibilità di creare connettori personalizzati per intranet interne, wiki, runbook e altro ancora, Amazon Q consente ai clienti di iniziare in modo semplice. Una volta che Amazon Q sintetizza tutte le informazioni a cui è collegato e un cliente, Amazon Q genera un’applicazione web a cui i dipendenti possono accedere utilizzando il sistema di autenticazione esistente del cliente che include il nome utente, il suo ruolo e i sistemi a cui è autorizzato ad accedere, in modo che i dipendenti possano porre domande dettagliate e sfumate e ottenere risultati personalizzati che includono solo le informazioni che l’utente ha accesso a visualizzare. I dipendenti possono chiedere ad Amazon Q qualsiasi cosa che dovrebbero cercare storicamente in diverse fonti di dati.Se pongo ad esempio una domanda banale come quella iniziale “Quali sono le ultime linee guida per l’uso del logo?”, Amazon Q sintetizzerà i contenuti pertinenti, condividendo le risposte e i link alle fonti.Amazon Q può anche semplificare le comunicazioni quotidiane, aiutando i dipendenti a svolgere compiti come la generazione di un post sul blog, la sintesi di documenti, la stesura di e-mail e la creazione di agende per le riunioni. I dipendenti possono anche utilizzare Amazon Q per completare attività in sistemi popolari come Jira, Salesforce, ServiceNow e Zendesk. Ad esempio, un dipendente può chiedere ad Amazon Q di aprire un ticket in Jira o di creare un caso in Salesforce. Se si chiede ad Amazon Q in QuickSight: “Mostrami le vendite per regione per mese come grafico a barre sovrapposte”, il sistema risponderà con il diagramma, che si potrà facilmente embeddare altrove. Se è necessario perfezionare la visualizzazione, è sufficiente continuare la conversazione: “Cambia il grafico a barre in un diagramma di Sankey” o “Mostra i Paesi invece delle regioni”.



Come Amazon Q aiuterà gli sviluppatori

Si va anche oltre. Amazon Q sarà uno strumento utile agli sviluppatori che possono utilizzare Amazon Q per spiegare la logica di programmazione specifica ponendo domande. Se per esempio poniamo la domanda “Forniscimi una descrizione di ciò che fa questa applicazione e di come funziona”, Amazon Q fornirà dettagli come i servizi utilizzati dal codice e le diverse funzioni (ad esempio, “Questa applicazione sta costruendo un sistema di biglietteria di supporto di base utilizzando Python Flask e AWS Lambda”), insieme a una descrizione delle funzionalità principali dell’applicazione, come sono implementate e altro ancora. Amazon Q può anche aiutare gli sviluppatori a eseguire il debug, il test e l’ottimizzazione del codice. Basta chiedere aiuto ad Amazon Q (ad esempio, “Ottimizza la mia query DynamoDB selezionata”) e Amazon Q fornisce una descrizione in linguaggio naturale dei suoi suggerimenti, insieme al codice di accompagnamento che lo sviluppatore può implementare in un clic.