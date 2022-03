Dopo la «guerra» al Tap, la Puglia ora apre alle energie alternative

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Avanza al largo di Taranto la costruzione del primo parco eolico off shore del Mediterraneo. Installata la prima turbina il 6 febbraio scorso, adesso si è alla quarta sulle dieci complessive e le previsioni indicano il completamento dell'infrastruttura nelle prossime settimane per poi allacciarla subito alla rete. L'investimento (Beleolico) da 80 milioni fa capo alla società Renexia del gruppo Toto.

Produrrà energia green per 60 mila Mwh, pari al fabbisogno annuo di 60 mila persone. Inoltre, nell'arco dei 25 anni di vita prevista, l'impianto consentirà un risparmio di circa 730mila tonnellate di Co2. Ma da quel 6 febbraio scorso, a causa dell'aggravarsi dello scenario internazionale, del conflitto russo-ucraino e dell'impennata del prezzo del gas, la Puglia è in movimento. Nuove possibilità di approvvigionamento energetico vengono ora considerate con più attenzione e non bloccate, a priori, da una valanga di no come magari sarebbe potuto accadere qualche tempo fa.

Loading...

Il monito della vicenda del gasdotto

Sicuramente la vicenda del gasdotto Tap, che arrivando da Grecia e Albania approda lungo la costa del Salento dopo aver attraversato l'Adriatico, ha insegnato più di qualcosa. Osteggiato duramente per anni in tutti i modi, anche violenti, il gasdotto non solo è realtà (più di 8 miliardi di metri cubi di gas affluiti in Italia nel 2021), non solo non ha devastato l'ambiente - come gridavano gli oppositori, sia “No Tap” che diversi pubblici amministratori -, ma si è rivelato quanto mai prezioso sul piano della diversificazione delle fonti di fornitura. Tant'è che la procedura di market test, per portare da 10 a 20 miliardi la capacità di gas trasportata, dovrebbe chiudersi a luglio prossimo, con largo anticipo sui tempi iniziali.

Emiliano: confronto con Odra Energia

Ma qualcosa si muove anche per altri progetti come il parco eolico marino proposto da Odra Energia, società paritetica tra Falck Renewables e BlueFLoat Energy, al largo della costa adriatica del Salento. Un parco galleggiante, senza fondazioni fisse al contrario di Beleolico a Taranto. L'opposizione verso il parco di Odra Energia resta ancora forte, malgrado la società si sia posta all'ascolto delle comunità locali interessate e modificato il progetto iniziale ampliando la distanza delle torri dalla costa per minimizzarne l'impatto visivo. Tuttavia, incontrando i sindaci salentini, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha aperto alla trattativa con la società.

«Nonostante la Regione non abbia alcun ruolo decisionale e amministrativo - ha detto il governatore pugliese -, mi farò carico di incontrare l'azienda che propone il parco eolico per verificare se sia possibile mitigare l'impatto ambientale o, addirittura, evitare di realizzare il parco in quello specchio di acqua».