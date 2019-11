Dopo le imprese Trump studia un nuovo taglio alle tasse per la classe media Finito l’effetto spinta della riduzione delle imposte corporate, il presidente accelera per presentare un suo nuovo piano di tagli fiscali nell'anno delle elezioni e intercettare i voti della classe media dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

«Usa rocks! Enjoy», gli Stati Uniti spaccano! Godetevela. Donald Trump sceglie due slogan a effetto su Twitter per commentare i buoni dati congiunturali e i record di Wall Street.

I buoni dati sul lavoro

Gli Stati Uniti a ottobre hanno aggiunto 128mila nuovi posti di lavoro, oltre le stime ferme a 75mila. La disoccupazione è salita dal 3,5% al 3,6%, in linea con le attese, sempre vicina ai livelli minimi da cinquant'anni. Non solo. Per il secondo mese consecutivo il salario orario medio è aumentato del 3% rispetto a un anno fa.

Stime al rialzo sui nuovi posti

Il governo ha rivisto al rialzo i dati del lavoro di agosto e settembre, ritoccando le stime precedenti con 95mila posti in più. Per questo motivo, nonostante la frenata nel manifatturiero, con il settore automobilistico che nel periodo ha perso 42mila posti di lavoro, a causa dello sciopero dei lavoratori di Gm, il presidente americano scrive che i nuovi posti di lavoro creati in ottobre in realtà, senza scioperi e con i dati rivisti, sarebbero stati 303mila.

Pesano le incertezze commerciali

Al di là degli entusiasmi elettorali di Trump, l’economia americana sembra ancora registrare il peso delle tensioni per le guerre commerciali con Cina, Europa e gli altri partner commerciali. Tensioni che creano incertezza nella produzione manifatturiera. L’industria Usa ritarda gli acquisti e gli investimenti in attesa di capire se verrà confermata la “fase uno” della pace con la Cina – venerdì da Pechino sono arrivati di nuovo, per la seconda volta, conferme di progressi incoraggianti sul documento ancora da firmare – se ci saranno nuovi dazi sulle importazioni e quali paesi verranno presi di mira.

Frenata della produzione

L'indice Ism, che misura le indicazioni dei direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere, a ottobre è salito a 48,3 punti, meglio del brutto dato di settembre di 47,8, il peggiore da dieci anni, dai tempi della crisi subprime.