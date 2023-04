Dopo l’accordo con la As Roma Coinbar raddoppia con il retail

Ascolta la versione audio dell'articolo

Portare le criptovalute dall’etere delle transazioni digitali ai negozi fisici con cui ogni cittadino ha a che fare tutti i giorni. Per evitare che il mondo delle monete virtuali resti solo un affare per pochi appassionati ed esperti di trading. È un po’ questa la filosofia che anima Coinbar, azienda fondata a Roma nel 2019 da Antonello Cugusi insieme a un gruppo di giovani imprenditori.

Con sede in zona Barberini, nel cuore della capitale, l’azienda è partita lanciando il primo bar (Coinbar, appunto, ovviamente in zona Barberini) dove è possibile pagare in Bitcoin, cambiare la criptovaluta in euro e viceversa.

Ora la società ha abilitato ai pagamenti in criptovaluta due importante catena di abbigliamento (Doppelganger e Nuvolari) e i flagship store della squadra di calcio AS Roma. Grazie alla tecnologia di Coinbar Pay, AS Roma ora accetta pagamenti in criptovalute con Digitalbits in tutti i principali negozi. Il pagamento è regolato in pochi secondi e il processo è del tutto decentralizzato e interamente gestito dalla blockchain DigitalBits, con il supporto dell’elaborazione Coinbar Pay.

Il fatturato 2022 di Coinbar si è chiuso a quota 1,5 milioni. La stima 2023 è di arrivare a 2 milioni. Sono previste anche nuove assunzioni: 5 in più (soprattutto nel team di sviluppo) rispetto ai 25 dipendenti attuali. Negli ultimi sei mesi sono stati effettuati 5,7 milioni di pagamenti in criprovaluta con il sistema Coinbar, «pagamenti che raddoppieranno dopo gli accordi che stiamo chiudendo con altre tre aziende retail», spiega il fondatore di Coinbar Antonello Cugusi.

Il sistema Coinbar funziona in questo modo: il negoziante può scaricare su qualsiasi device Coinbar Pay, un’app che lo abilita ad accettare pagamenti in Bitcoin ed altre criptovalute. Il pagamento è veloce anche per l’utente, avviene tramite scansione del Qr Code che include tutte le informazioni del pagamento e lo autorizza. Inoltre si può pagare anche con un proprio account e senza alcuna commissione, registrandosi sul sito di Coinbar.io. La tecnologia converte in modo istantaneo il pagamento in euro, accreditando il tutto sul conto dell’azienda, facilitandone gestione e bilancio aziendale nella massima sicurezza e trasparenza, garantita dalla tecnologia Blockchain che caratterizza le criptovalute.