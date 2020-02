Dopo l’assoluzione le purghe di Trump: silurati il whistleblower e l’ambasciatore Ue Sondland Il tenente colonnello Alexander Vindman ha rivelato i particolari della telefonata al presidente ucraino. Il diplomatico ha svelato il “quid pro quo”. I democratici al dibattito tv in New Hampshire: settimana nera per la democrazia americana dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Trump esulta: "Assolto! Pelosi una persona orribile"

NEW YORK - Dopo l’assoluzione arrivano le purghe di Donald Trump. Già subito dopo il voto al Senato mercoledì che lo ha scagionato dalle accuse di abuso di potere e di ostruzionismo al Congresso nel processo di impechment, il presidente americano aveva chiesto al partito repubblicano l’espulsione immediata del senatore Mitt Romney, reo di aver votato - unico repubblicano - a fianco dei democratici nell’accusa di abuso di potere per l’affaire dell’Ucraina. «Trump ha corrotto il presidente di un paese straniero per interferire nelle nostre elezioni», aveva detto subito dopo il voto il senatore Romney per spiegare la sua posizione. Romney è un mormone, ed è candidato senza successo per la nomination con i repubblicani alle presidenziali del 2012. È stato l’inizio.

La cacciata presidenziale

Trump ha silurato il suo ex fedelissimo Gordon Sondland, ambasciatore Usa presso la Ue. Poco dopo aver cacciato Alex Vindman dal Consiglio per la sicurezza nazionale e il fratello gemello Yevgeny Vindman consulente legale alla Casa Bianca. Sondland e Vindman sono stati due testimoni chiave nell'inchiesta della Camera che ha portato all'impeachment del presidente. I due fratelli sono stati scortati fuori dalla Casa Bianca, in pratica cacciati in malo modo.

Il consigliere sull’Ucraina della Casa Bianca

Il tenente colonnello Alexander Vindman è stato rimosso dalla sua posizione di primo consulente militare sull’Ucraina della Casa Bianca. La sua colpa? Aver detto la verità (è un militare). Durante l’inchiesta di impeachement davanti alle Commissioni della Camera ha raccontato i particolari della telefonata del 25 luglio di Trump al presidente ucraino Zelensky nella quale gli chiese di avviare indagini contro i Biden. Il whistleblower a novembre aveva raccontato «che non poteva credere alle parole che stava ascoltando» durante la telefonata al presidente ucraino del leader americano. La vendetta di Trump è arrivata, nonostante l’assoluzione piena. Una decisione più da autocrate di un paese africano che da leader del paese più potente al mondo, indicativa dello stato di salute della democrazia americana.

Le testimonianze dell’ambasciatore

Gordon Sondland, ambasciatore americano presso l’Unione europea ha testimoniato più volte durante l’inchiesta sull’impeachment alla Camera. È quello che ha ammesso che nell’Ucrainagate «c’è stato il quid pro quo», lo scambio di favori tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scambio di favori si riferisce ai 400 milioni di dollari di aiuti militari Usa a Kiev pensati in chiave di difesa anti-russa approvati dal Congresso, la cui erogazione è stata ritardata dal presidente americano per ottenere l'apertura dell'indagine da parte dell'Ucraina contro i Biden.

Le indagini ucraine sui Biden

Il governo di Kiev qualche settimana dopo la telefonata del 25 luglio tra Trump e Zelensky rivelata dal whistleblower annunciò l'inizio delle indagini su Hunter Biden per il suo ruolo nel board della società energetica ucraina Burisma. Suo padre John Biden quando era vice presidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione di Barack Obama ha avuto un ruolo centrale nei negoziati con l'Ucraina, durante la crisi per la guerra con la Russia, e ha concesso al governo di Kiev 1 miliardo di dollari di prestiti agevolati. Hunter Biden grazie al suo cognome è riuscito a lavorare come lobbista, ha lavorato come executive in una banca che è stata tra le principali finanziatrici della campagna del padre, è stato nel board della società ferroviaria Amtrak, senza esserne qualificato, è entrato nel board di una società cinese per lo stesso motivo e dal 2014 siede nel cda della società di gas ucraina.