Coronavirus, dopo l’emergenza quasi il 60% delle famiglie italiane non riesce ad arrivare alla fine del mese

Come ci si informa

Prendendo in considerazione le fonti di informazione normalmente consultate per le decisioni economiche-finanziarie dalle famiglie, dall’indagine è emerso che il 48% di queste attinge alle fonti istituzionali e il 21% ammette di non informarsi. Gli strumenti di sostegno al reddito garantiti dal Governo per contenere gli effetti della crisi legata al Covid-19 sono invece conosciuti da circa il 70% dei nuclei familiari intervistati. Almeno 7 su 10, senza particolari variazioni per classi di genere, istruzione, età e provenienza geografica, sono informati sugli aiuti pubblici che lo Stato ha messo a disposizione.

Meno di un terzo degli intervistati conosce concetti base della finanza

L’indagine conferma, infine, la bassa alfabetizzazione finanziaria degli italiani: meno di un terzo degli intervistati (29%) conosce concetti base della finanza come tasso d’interesse semplice, tasso d’interesse composto, relazione rischio-rendimento. «L’indagine - spiega Annamaria Lusardi, direttore del Comitato Edufin - dimostra la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di far fronte a momenti di crisi e di difficoltà: chi ha maggiori conoscenze dei concetti finanziari di base sa affrontare meglio uno shock grande ed improvviso, come quello ad esempio dovuto al Covid-19, fronteggia meglio situazioni di stress economico e risulta in definitiva avere un maggior grado di resilienza». Lusardi ricorda che «quest’anno il Mese dell'educazione finanziaria in programma a ottobre sarà proprio incentrato sulle scelte finanziarie delle famiglie ai tempi del Covid-19. È importante - conclude - che tutte le istituzioni e gli stakeholder facciano squadra e collaborino per rendere i cittadini più informati e consapevoli».