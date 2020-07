Dopo l’incubo Codogno rinasce con il baseball. Il derby con Piacenza, sfida delle sfide

E che da queste parti il baseball sia per molti ben più di una passione lo racconta Filippo Affetti, il giovane giocatore del Codogno baseball '67 che durante i maledetti giorni della Zona Rossa si è inventato un modo di testimoniare cosa è per lui questo sport. «Io abito a Lodi e non potevo più andare a Codogno, mentre un amico che gioca a Lodi non poteva uscire da Codogno». E così Filippo ha pensato di ritrovarsi proprio sul confine dell’area off limits a lanciarsi la palla da baseball da una parte all’altra della strada, proprio davanti al posto di blocco della forze dell’ordine. «Volevamo solo dire a tutti che il baseball supera qualsiasi confine, perché questo è il nostro sogno». Un sogno, quello di Filippo, che qualche confine l’ha superato.

L’allenamento a cavallo della Zona Rossa tra Lodi e Codogno

Ma nei mesi in cui tra una riva l’altra del fiume Po si contavano decine e decine di morti al giorno, in questo piccolo mondo di appassionati non ci sono state solo storie di speranza. Ma anche di dolore. «Antonio Righi – spiega Danilo Minoia, vicepresidente del Piacenza baseball – è stato per tanti anni nostro allenatore e tecnico delle giovanili. Il virus l’ha portato via dopo tanti giorni di ospedale. Faceva il volontario nella Croce Rossa e probabilmente lì ha contratto la malattia».

E c’è anche la storia di Matteo Ardemagni detto Cecchino, anche lui ex allenatore e giocatore, che il Corona virus invece l’ha preso all’ospedale di Codogno nei giorni del Paziente Uno. Ricoverato il 21 febbraio, lo stesso giorno di Mattia il maratoneta. Terapia intensiva, tracheotomia e messo temporaneamente in dialisi. Infiniti sono stati i 118 giorni di ricovero per il campione. Troppi anche per lui che con ironia dice essere il paziente uno e mezzo. Prima del derby presidente della federazione Marcon gli consegnerà una maglia della Nazionale.

Cecchino Ardemagni, simbolo del baseball a Codogno

A Villa Soave a Codogno, il derby del Po sarà preceduto dalla presentazione della stagione agonistica e del calendario. La Federazione Baseball ha voluto che fosse questo derby a rappresentare la rinascita del baseball in un territorio tra i più martoriati dalla pandemia. E per fare questo è arrivata al punto da riservargli un week-end intero in esclusiva, visto che tutti i campionati, dall’A1 alla C, partiranno dopo. E a fare da protagonisti saranno i biancazzurri di Codogno ed i biancorossi di Piacenza, un evento che verrà ricordato per molto tempo. Un po’ come la sfida tra i New York Giants e i Brooklyn Dodgers del 3 ottobre 1951.