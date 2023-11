Dopo l’ok Ue alla revisione del Pnrr restano aperte le partite su patto di stabilità e Mes

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono voluti quattro mesi e circa 150 riunioni ma alla fine l’Italia ha incassato il fatidico sì della Commissione europea al nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza . In totale, sono 145 le misure nuove o riviste. I miliardi che complessivamente arriveranno a Roma se tutti i target saranno raggiunti sono 194,4, tre in più rispetto al passato. Per l’esecutivo Meloni l’ok giunto da Bruxelles è un punto segnato nella trattativa con l’Europa che lo vede in campo in altre due partite determinanti: le regole di bilancio europee, con il nuovo Patto di stabilità, e la sottoscrizione dell’ultime intesa sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.

Nuovo patto di stabilità: 8 dicembre data decisiva

Per quanto riguarda il nuovo Patto di stabilità, la data decisiva è l’8 dicembre quando si riunirà l’Ecofin, preceduto il giorno prima dall’Eurogruppo e da una riunione serale dei ministri finanziari Ue che dovrebbe sbloccare il negoziato. Nel caso in cui non si riuscisse a individuare una soluzione di compromesso (in gioco sono i parametri numerici da applicare ai percorsi di rientro dal deficit e dal debito, ma anche l’eventualità di valutare in modo più flessibile alcune categorie di spese per investimenti) la palla passerebbe direttamente al Consiglio europeo di metà dicembre. È una c orsa contro il tempo. Se un’intesa sulle nuove regole non sarà trovata, l’anno prossimo tornerà il meccanismo regolare della governance economica, le vecchie regole, e la clausola di salvaguardia finirà. L’Italia sta cercando sponde nella Ue . A cominciare dalla Germania, e dalla recente firma del Patto d’azione tra i due Paesi. La presidenza spagnola dell’Unione europea ha preparato una bozza di regolamento in vista di una riforma del Patto di stabilità. Tra le soluzioni, la possibilità di considerare con favore gli investimenti prioritari tra cui quelli nella difesa.

In riforma Patto l’incognita dello scostamento della spesa

Non solo l’entità del calo del deficit e del debito pubblico: nella trattativa sulla revisione del Patto di stabilità Ue c’è anche un’altra grande incognita numerica e riguarda il margine di scostamento tollerato rispetto ai piani di spesa concordati dagli Stati membri con l’Ue. Un dato significativo soprattutto per far scattare la procedura per debito eccessivo, l’iter che può portare fino a sanzionare i Paesi che non rispettano le regole europee sulla governance dei conti pubblici nazionali. A meno di due settimane dalla riunione dei ministri delle Finanze Ue la questione resta aperta. Il punto, insieme alle altre criticità del dossier, sarà al centro delle trattative che gli gli sherpa dei ministri porteranno avanti nei prossimi giorni in vista dell’appuntamento del 7-8 dicembre.

La partita sulla ratifica dell’intesa sul Mes

Nuovo Patto di stabilità, ma non solo. L’Unione europea preme perché l’Italia ratifichi le modifiche al Mes (è rimasta l’unico paese a non averlo fatto). Tema che non è più un tabù per governo e centrodestra, anche se ogni decisione viene subordinata a un accordo sul Patto di stabilità “sostenibile”. Per dirla con il commissario Ue Paolo Gentiloni, tra i due dossier - nuovo patto di stabilità e Mes - «non c’é formalmente alcun legame», ma «in termini politici ognuno può fare le conclusioni che ritiene» ed è «chiaro e comprensibile che» sul Mes «si voglia chiudere». Il momento, insomma, è cruciale. Così come i prossimo giorni.

La revisione del bilancio pluriennale

Le carte che l’Italia si può giocare per alzare la posta sulla governance economica non finiscono al Mes. Tuttavia, sugli altri tavoli, la premier Giorgia Meloni non gioca da sola. Sulla revisione del bilancio pluriennale, ad esempio, la proposta della Commissione - 50 miliardi per gli aiuti a Kiev, 15 sulla migrazione e una decina sulle tecnologie critiche - vede i Paesi del Nord e quelli del Mediterraneo su sponde opposte. Con l’eccezione dell’Ungheria, che ormai gioca una partita a sé, tutta contro la Commissione e in vista del semestre di presidenza.