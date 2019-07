Dopo l’ok a von der Leyen si apre la partita della scelta dei commissari: ecco tutte le tappe Una volta individuati dai governi Ue, d’intesa con la presidente della Commissione, i commissari passeranno al vaglio delle commissioni dell’Europarlamento. Il via libera non è scontato di Andrea Marini

Von der Leyen nuova presidente Commissione Ue

Con l’elezione (sul filo) della tedesca Ursula von der Leyen, per la nuova Commissione Ue non sono finiti i passaggi delicati . Dopo l’ok di Strasburgo alla nuova presidente, ora toccherà al delicatissimo gioco di equilibri tra i governi europei per individuare i nomi dei commissari (uno per ogni paese) e, soprattutto, per assegnare il corrispondente incarico (le deleghe sono distribuite formalmente dalla presidente). Inizieranno i colloqui informali e forse serviranno uno (fine luglio) o più (anche fine agosto) riunioni straordinarie del Consiglio europeo per trovare la quadra. Poi toccherà all’esame, decisivo, del parlamento europeo.

Luglio-agosto: l’accordo tra i governi europei

Una vota eletta al vertice della Commissione Ue, Ursula von der Leyen procederà ora alla individuazione dei commissari Ue, di comune intesa con il Consiglio europeo (che riunisce i capi di Stato e di governo dei paesi Ue). Serviranno probabilmente una o più convocazioni straordinarie: nel 2014, cinque anni fa, furono necessari due appuntamenti prima di trovare la quadra, uno a fine luglio e uno a fine agosto.

16 settembre: il voto sui commissari Ue

Trovato l’accordo tra i governi Ue, probabilmente il 16 settembre il Parlamento Ue inizierà la procedura di esame dei candidati alla composizione della nuova Commissione. I candidati verranno auditi dalle commissioni competenti dell’Europarlamento che dovranno dare il via libera con un voto. Un iter non scontato, visto che in passato sono stati già bocciati quattro commissari (anche l’italiano Rocco Buttiglione).

