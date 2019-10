Dopo l’Umbria showdown in altre otto regioni al voto entro la primavera

5' di lettura

Dopo il campanello d'allarme della sonora sconfitta in Umbria per la coalizione giallorossa, gli occhi sono puntati sul voto il 26 gennaio in Emilia Romagna. Se il Pd dovesse perdere anche la regione rossa per eccellenza, le conseguenze ricadrebbero non solo sull’attuale segretario ma anche sulla testa del premier e del suo governo. Ma non finisce qui. Tra fine 2019 e inizio 2020 si vota in Calabria; nella primavera del 2020 toccherà poi a Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Marche e Liguria. Una maratona che coinvolgerà oltre 22 milioni di elettori (circa la metà del corpo elettorale).



In Emilia Romagna asse incrinato Pd-M5s

In Emilia Romagna l’egemonia del centrosinistra è seriamente minacciata dal centrodestra a traino leghista, con il Carroccio che ha scavalcato Pd e alleati sia alle politiche del 2018 che alle ultime europee e ha strappato la guida di città come Ferrara e Forlì. I dem sono compatti dietro il governatore uscente Stefano Bonaccini, e sperano in una sorta di desistenza del M5S dopo l’intesa stretta per il governo nazionale. Anche perché i 5s ancora non hanno scelto il proprio candidato. Tuttavia in regione è forte l'anima pentastellata contraria all'intesa con i dem. E c'è da credere che Di Maio, dopo la sconfitta in Umbria, sarà ancora più restio di quanto già non fosse ad appoggiare il governatore dem uscente Stefano Bonaccini.

Renzi a sostegno di Bonaccini

Quest’ultimo ha già stretto un patto con Renzi: i rappresentanti di Italia Viva saranno candidati nella sua lista civica. Nel centrodestra appare scontata la candidatura della ex sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni (fedelissima di Salvini).

In Calabria Oliverio non vuole farsi da parte

In Calabria, dove si voterà tra fine 2019 e inizio 2020, il Pd ha chiesto un passo indietro al governatore uscente Mario Oliverio, che non sembra però avere intenzione di farsi da parte. Alle europee i dem si sono piazzati dietro sia ai 5 stelle che alla Lega. Nelle settimane scorse si era detto che nel caso in cui i 5 stelle avessero deciso in Emilia Romagna di stringere un accordo di desistenza a favore dei Dem, questi ultimi avrebbero potuto appoggiare un candidato civico sostenuto dal M5S (si era parlato di Pippo Callipo, imprenditore del tonno gradito ai cinquestelle e spendibile anche dal Pd).

M5s e Pd lontani

Ma la possibilità di un’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle è sempre più remota dopo la “debacle” del voto in Umbria. Nel centrodestra ancora non si è trovato un candidato, che, in base alle intese fra Lega, Fi e Fdi, potrebbe essere un uomo del partito di Silvio Berlusconi.