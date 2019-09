Dopo Macron l’Italia prova a rientrare nel direttorio Ue

Del resto è interesse anche di Macron rafforzare le relazioni con l'Italia in un momento in cui la leadership della Merkel ha perso spinta propulsiva e soprattutto nel momento in cui la Germania sta vivendo per la prima volta da molti anni una crisi economica che indebolisce anche la sua forza trainante in Europa. Conte ha percepito molto bene la disponibilità di Macron nei confronti del nostro Paese. «C'è stata – ha detto il premier - un'ampia disponibilità e un'apertura, sulla redistribuzione dei migranti, mai avuta prima». L'incontro di ieri, secondo fonti di Palazzo Chigi, rappresenta una vera svolta nei rapporti tra Roma e Parigi e sul dossier della redistribuzione dei migranti.

Ma l'incontro è stato anche un primo passo per avviare il dialogo con l'Ue anche sulle riforme economiche, sulla necessità di adeguare il Patto di stabilità per aumentare la domanda interna e rilanciare la crescita scorporando eventualmente gli investimenti produttivi nel settore della green economy dal Patto. Certo all'inizio del prossimo anno si terrà quel vertice bilaterale italo-francese rinviato da tempo. Saranno presenti in quell'occasione tutti i ministri per approfondire i dossier bilaterali dall'immigrazione a Ventimiglia alla collaborazione culturale per le celebrazioni di Leonardo e Raffaello al dossier Fincantieri Stx (soggetta al parere dell'Antitrust europeo) alla fusione Fca-Renault. Ma il clima è cambiato e il posto nel vagone di testa ora più che mai è a portata di mano.